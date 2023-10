Az egri Gárdonyi Géza Színházban vizsgálódott idén az Állami Számvevőszék (ÁSz), erről már a közgyűlésben is szó esett. Az ÁSz nyilvános jelentése szerint szerint a helyszínen végzett ellenőrzéskor a jó ideje egymással nézeteltérésben álló színház és az önkormányzat is nyilatkozott az álláspontjáról. A Blaskó Balázs színházigazgató és Mirkóczki Ádám polgármester által már kifejtett több éves konfliktusokról már beszámoltunk:. Ilyen például az év végi pénzmaradvány-elvonás körüli vita.

Támogatás és pénz visszavonás

Blaskó Balázs korábban portálunknak is elmondta: a színház szerint az önkormányzat az illetékes minisztériummal kötött közös fenntartási támogatást a 2021-ben nem megfelelően ütemezve utalta a színháznak, ezért szerinte a teátrum év közben kénytelen volt a pályázati támogatásokat a működésére fordítani. Ebből új produkciókat tudott volna létrehozni, így a támogatási rendszer felülvizsgálatát sürgeti a színház. Ugyanakkor az önkormányzat szerint ők csak fenntartói megállapodásban leírtakat alkalmazták: tavaly illetve tavalyelőtt a színházzal egyeztetve a költségvetésben kevesebb pénzt terveztek, mint a minisztériummal kötött közös működtetési megállapodásban vállalt támogatási összeg – mint ismert, az önkormányzatnak is akkora összeget kell biztosítania, mint amekkorát a minisztérium ad. A különbözetet 2021-ben pótelőirányzatként kapta meg a teátrum, 2022 júniusában pedig pénzmaradványból szántak nekik pénzt. A színház megítélése szerint viszont az önkormányzat a többletbevételeket, valamint a színház által megszerzett pályázati és egyéb forrásokat „dupla finanszírozás”-ra hivatkozva vonta el.

Az ÁSz jelentésében is felidézték, hogy az önkormányzat 2021. december 20-án utalt át nagy összegű irányító szervi támogatást, így a színháznak jelentős maradványa keletkezett, mivel 10 nap alatt nem tudták felhasználni. Mint ahogy arról már beszámoltunk, ennek jó részét az önkormányzat a következő évben elvonta. Blaskó Balázs igazgató szerint tulajdonképpen innentől van folyamatos forráshiányban a színház. Az önkormányzat viszont arról tájékoztatta az ÁSz-t, ez azért történt, mert a színház nem jelezte, hogy mire szeretné a maradványt fordítani.

Nem tetszik a teljesítmény

Nem ért egyet a hivatal és a teátrum a bérfejlesztésre és a kulturális bérpótlék kifizetésére – a központi költségvetésből érkező – támogatással kapcsolatban sem. A jelentés szerint a színház azt is panaszolta, hogy szerintük a hivatal beleszámolta a működtetési megállapodás összegébe ezt a támogatást, pedig az nem a saját pénzük és kötött felhasználású. Az önkormányzat szerint viszont kettős finanszírozásról volt szó, hiszen az önkormányzattól és az államtól is kapott a színház fedezetet a béremelkedésre, erre korábban többször is hivatkozott már Mirkóczki Ádám az egri közgyűlésben is. A város a számvevőszékes helyszíni ellenőrzés során a kialakult nézetkülönbség okaként azt jelölte meg, hogy a színház szakmai teljesítménye jelentősen csökkent a világjárvány ideje alatt, amelyet azóta sem tudott a járvány előtti szintre visszaemelni. Arra is hivatkoztak, hogy több esetben tártak fel szabálytalanságot a működésével, gazdálkodásával kapcsolatban.

A számvevőszék szerint mind két oldalon van hiba

Az Állami Számvevőszék több megállapításra is jutott: például kiemelték, hogy az intézmény a fenti események idején a pénzügyi egyensúlyát sikeresen megőrizte. Pedig a képviselők és Mirkóczki Ádám polgármester is felelőtlen gazdálkodásról beszélt a közgyűlési üléseken. Az önkormányzati támogatásfolyósítási gyakorlatról az ÁSz azt írta, 2021. és 2022. évekre tervezett eredeti előirányzatok nem feleltek meg a közgazdasági megalapozottság követelményének.

Az augusztusi rendkívüli közgyűlésen Mirkóczki Zita tanácsnoktól elhangzott, hogy összehasonlították a Gárdonyi Géza Színházat négy másik hasonló adottságú intézménnyel is, ez alapján pedig megállapították, hogy a színház önfenntartó, bevételtermelő képessége és a gazdálkodás hatékonysága a másik négy átlagaihoz viszonyítva kedvezőtlen. Ez a mérés valóban szerepel az Ász vizsgálat megállapításai között. Mindezt a világjárvány és az energiaválság javára írják, de nem zárják ki egyéb, számukra ismeretlen tényezők hatását sem. Azt is írják, hogy mindeközben a színház egy foglalkoztatottra jutó összes kiadása kedvezőbb volt mint a többi vizsgált intézményé.

Törvényes volt, de nem szép

A 2021-es év végén érkezett támogatással kapcsolatban – melyet akkor már nem tudott elkölteni a színház, így az önkormányzat elvonta – megállapította a számvevőszék, hogy az intézmény finanszírozása az idő- és feladatarányostól eltérő volt, ugyanakkor törvényes lehetőség van arra, hogy az önkormányzat az előző évről származó maradványokat elvonja tőlük. Viszont mindezzel kapcsolatban az ÁSZ jelentése azt is említi, hogy a maradványelvonás következtében esetleg a későbbiekben pályázati forrás visszafizetési kötelezettsége keletkezhet a színháznak, az pedig vélhetően majd az önkormányzatot terhelheti.

Kitértek a fent említett szabálytalanságokra is mint például arra, hogy a polgármester elrendelte 2021. április 1.-től valamennyi önkormányzati intézmény gazdálkodási feladatok átvételét az EKVI-től a polgármesteri hivatalba. Viszont Blaskó Balázs igazgató erről nem intézkedett, továbbra is az EKVI szerepelt a színház SZMSZ-ében. Megállapították azt is, hogy 2021. és 2022. évekre vonatkozó fenntartói megállapodások nem tértek ki a támogatás ütemezésére, az utalások rendjére.

Megállapították, hogy az ellenőrzött időszakban a színház igazgatója több kötelezettségvállalás esetében nem tartotta be az államháztartási törvénybe foglaltakat, a hivatal pedig ezeket a jogszabálysértéseket feltárta és intézkedtek. A jelentés kitér arra, hogy 2021-ben levél hívta fel az önkormányzat a teátrum igazgatójának a figyelmét a szabályos közpénz felhasználásra, a kötelezettségvállalás jogszabályi eljárásrendjének betartására és a felelős gazdálkodásra. Ezzel kapcsolatban az egri közgyűlésben is elhangzott, hogy tavaly a színház igazgatója számos esetben adott utasítást a gazdasági iroda munkatársának. A hivatal gazdasági irodavezetője pedig erről tájékoztatta a polgármestert, az ügyet a 2022. november 24-i ülésén a közgyűlés tárgyalta. Ugyanakkor a színház igazgatójának munkavállalói felelősségre vonására irányuló javaslatot a közgyűlés valamiért mégiscsak elutasította.

Nem értenek mindennel egyet

A jelentésre a – melyet a közgyűlés is tárgyal majd – a polgármesteri hivatal és Blaskó Balázs direktor is reagált levélben. Blaskó egyrészt kérte, hogy vizsgálják ki az esetet, amikor Mirkóczki Zita tanácsnok a nem nyilvános jelentés tartalmáról beszélt a közgyűlés előtt, s mivel a többi képviselő nem ismerte csak ezt a részletet, így ez befolyásolta őket a plusz forrás biztosításában melyet idén nyáron a színház kért, hogy meg tudja tervezni a következő évadot. Másrészt nehezményezte, hogy a gazdasági iroda nem vizsgálta meg, honnan tudnának a 70 millió forintos idei rezsinövekményhez pénzt biztosítani a színháznak, pedig erről közgyűlési határozat volt.

Az ÁSz reagált Blaskó Balázs hosszú, észrevételeket tartalmazó levelére, ám nem találta indokoltnak a jelentéstervezet módosítását. Kiemelte, hogy az ÁSz-nak nem hatásköre vizsgálni, hogy a nyilvánosság előtt ki és miért beszélt a nem nyilvános tervezetről. Egyes észrevételekről viszont azt írták, a jövőben figyelembe veszik: ilyen például az, hogy a gazdasági iroda 22 napig nem reagált az igazgató által küldött dokumentumokra. A négy intézmény összehasonlításával kapcsolatban leírt észrevételeire (a lakosságszám és lakosságfogyás különbségeinek figyelembevétele a vizsgált hasonló intézmények esetében) is válaszoltak:

„Jó megközelítés, hogy átgondolták, milyen további kritériumok, szempontok szerint lehet a színházak működését összehasonlítani. Ez alapul szolgálhat önértékelésre és mások által alkalmazott jó gyakorlatok feltárására, hasznosítására is.”

Dr. Bánhidy Péter jegyző is megküldte észrevételeit. A jegyző egyrészt azt írta, hogy a 2021 évi támogatás folyósítása szerintük nem akadályozta a színház kötelezettségvállalásait. Az ÁSz válasza szerint viszont igenis akadályozhatta. Azt az érvet részben elfogadták, hogy a támogatások folyósítása a színház sajátos szezonális működése miatt nem alkalmazható egységes, rendszeres kiutalás, de fenntartják, hogy 2022 júliusától lényegesen kisebb összeg állt a színház rendelkezésére a 2021-es maradvány elvonása miatt, ez pedig a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságát csökkentette.