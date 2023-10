Hatvan immár karnyújtásnyira van minden lakos és a városba látogatók számára, köszönhetően az új Hatvan Appnak. Az okostelefonra ingyen letölthető alkalmazás a város minden szegletéről hasznos információkat és szolgáltatásokat kínál – jelentette be nemrég Horváth Richárd polgármester. Hozzátette: a városvezetés alapelve, hogy a hatvaniak együtt döntenek, így az ő kérésüknek megfelelően dolgozták ki az applikációt.

– A városvezetés újabb mérföldkőhöz érkezett ezzel az applikációval. A Hatvan App segítségével a lakosok gyorsan és naprakészen tájékozódhatnak a várost érintő ügyekről, szolgáltatásokról, programokról, és van olyan funkció is, amely még szorosabbra fűzi a hatvaniak és a városvezetés közötti kapcsolatot, ez pedig az igényfelmérés, ami arról szól, hogy rendszeresen megkérdezzük a hatvaniakat mit és hogyan szeretnének megvalósítani, milyen meglátásaik vannak településünkkel kapcsolatban – hangsúlyozta.

A Hatvan App Android és IOS platformokon egyaránt elérhető, s a letöltés után a használata sem bonyolult. A főoldalon az időjárásról és névnapokról lehet tájékozódni, lejjebb görgetve pedig a legfrissebb helyi hírek mellett egészségüggyel, városi eseményekkel és programokkal kapcsolatos információk találhatók – ismertette a fejlesztő kft. ügyvezetője. Ládi Tamás szerint a fő szempont az volt, hogy olyan alkalmazást készítsenek, amit az idősebbek is megértenek, ugyanakkor a fiatal generáció számára is érdekes és izgalmas lehet.

A Hatvan Appban álláshirdetéseket is lehet olvasni, de a különböző ügyintézésekhez kapcsolódó dokumentumok is letölthetők, mi több, a Hatvan Kártyát is lehet használni a rendszeren belül, így ez kiválthatja a plasztik kártyát.

Játék is található a felületen, mégpedig a Hatvany Lajos Múzeum Rippl-Rónai kiállításhoz kapcsolódóan. Mindössze egy kérdésre kell helyesen válaszolni, amivel családi belépőt lehet nyerni. Az első szerencsést már kisorsolták, Hamernyik-Dudás Diána látogathat el ingyen a tárlatra. A tiszteletjegyet Lestyán Balázs alpolgármester és Kökény Ferenc, a Hatvany Lajos Múzeum igazgatója adták át.

A Havi Kvíz menüpontot továbbra is érdemes böngészni, hiszen október 31-ig hetente sorsolnak családi belépőt a Hatvany Lajos Múzeum Rippl-Rónai kiállítására.