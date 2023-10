Jó helyre megy, nemes célokat szolgál az állam által nyújtott fogyatékosügyi támogatás, amely háromszorosára nőtt 2010-hez képest – mondta a miniszterelnök főtanácsadója pénteken Budapesten.

Nyitrai Zsolt a fehér bot napja (október 15.) alkalmából a városligeti Vakok kertjében rendezett ünnepségen azt mondta, több mint 80 ezer vak vagy látássérült ember él Magyarországon, akik megbecsült és hasznos tagjai a társadalomnak, és a kormány jó partnerséget ápol a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével (MVGYOSZ), tudósított az MTI.

- A mostani rendezvény is alkalmat ad arra, hogy ünnepeljük és elismerjük ezt a közösséget, és elismerjük a szövetség értük végzett munkáját – tette hozzá.

Azt mondta: napról napra közelebb kell jutni ahhoz, hogy a látássérült emberek korlátok nélkül legyenek részesei Magyarország befogadó közösségének. Ezért a kormány szorosan együttműködik az MVGYOSZ-szel. Céljuk, hogy mindenki számára egyenlő esélyeket teremtsenek az oktatásban, a munkaerőpiacon és a társadalmi életben – emelte ki a miniszterelnök főtanácsadója.

A politikus úgy fogalmazott: nehéz időket, a veszélyek korát éljük, de ezekben az időkben is arra törekszik a kormány, hogy a fogyatékosügyi érdekképviseletek működésére szánt költségvetési forrásokat megtartsa. Nyitrai Zsolt közölte: az elmúlt évek gyakorlatát követve idén is nőni tudott e terület állami forrása. Ez is segíti a talpon maradást, ebben a háborús infláció okozta nehéz helyzetben – tette hozzá.

– Összességében 2010 óta háromszorosára emelkedett a nagy érdekképviseletek állami támogatása. Kijelenthető, hogy jó helyre megy a pénz, nemes célokat szolgálnak a források. Ezen felül a Miniszterelnöki Kabinetiroda az elmúlt években külön is támogatta az MVGYOSZ-t – jegyezte meg.

Nyitrai Zsolt kitért arra, hogy a szövetség ezer, a népszámláláskor használt táblagépet is kapott. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke arról beszélt, hogy a fehér bot napja mindig nagy jelentőséggel bír, hiszen egyfajta számvetést is jelent. Mint mondta, a szövetség nem csak érdekképviseleti szerv. Komoly szolgáltatásokat is működtetnek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a látássérült emberek mindennapjait.

Példaként a hangoskönyvtár üzemeltetését emelte ki, amely óriási fejlesztésen ment keresztül. Mára ezernél több hangoskönyv érhető el és egyre több hanganyaghoz lehet hozzáférni számítógépen vagy mobiltelefonon. Fejlesztették pontírásos könyvtárukat, és közreműködnek a közoktatás tankönyveinek adaptálásában is, az integrált oktatás érdekében.

Kiemelte azokat a változásokat is, amelyek szintén a mindennapi életet könnyítik meg számukra. Ilyen a közszolgáltatási honlapok akadálymentesítése vagy a termékek és szolgáltatások akadálymentesítéséről szóló jogszabályok megteremtése. Nagy Sándor kitért az elektromos rollerek tárolásának problémájára. Mint mondta, ezek össze-vissza lerakása komoly gondot okoz a közlekedő látássérülteknek. A szövetség azt szeretné, ha a mobilpontok úgy lennének kialakítva, hogy azok könnyen kikerülhetők legyenek, továbbá azt, hogy csak akkor záruljon le a számlázás, ha az eszközt a mobilponton helyezik el.

Az ünnepségen a fehér bot nemzetközi napja alkalmából idén hárman vehették át a Louis Braille-emlékérmeket és öten az ötszáz órát meghaladó önkéntes felolvasásért járó Hangomat Adom-díjat. Az emlékéremmel a szövetség minden évben azoknak az embereknek vagy szervezeteknek a munkáját ismerik el, akik kiemelkedően sokat tesznek a látássérültek életének megkönnyítéséért.