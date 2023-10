Az önkéntesek a tető felújítása mellett újrafestették a pihenő teljes szerkezetét, valamint szemeteseket helyeztek el a területen, és a megkopott információs táblákat és a nyársalókat is felújították.

Jagodics Milán elmondta: várhatóan a tanösvény is hamarosan megújulhat, s itt egyéb természetvédelmi munkálatok is várhatóak, amelyekben szintén részt vesz majd a mozgalom. Szeretnék a turistaútvonalat a Hatvan Applikációban is elérhetővé tenni, így az virtuálisan is elérhetővé válhat.