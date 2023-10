A kiállítás a Múzeumok Őszi Fesztiváljának része. Dr. Ringert Csaba a Dobó István Vármúzeum igazgatója ismertette, hogy 2016-ban Bécsben, a Kriegsarchivban, majd 2019-ben Prágában a Cseh Nemzeti Könyvtárban az egri várat ábrázoló tollrajzok kerültek elő. A rajzokat Ferdinand Zinzendorf gróf, az egri vár császári helyőrségének parancsnoka készítette, aki az 1703-1705-ös kuruc ostromról írt naplóját illusztrálta velük. Az ostromzár csatározásainak megörökítéséhez a gróf csaknem teljes körképet rajzolt a vár építményeiről, Eger városáról és a környező vidékről.

– A képek páratlan történeti értéküket két dolognak köszönhetik. Egyrészt jelenleg ezek a rajzok a vár és a város legrégebbi hiteles ábrázolásai, hiszen tudjuk, hogy készítőjük jelen volt, és a tényleges látványt vetette papírra. Másrészt, bár vártervek, alaprajzok maradtak meg a XVI. századból is, de ezekből semmit sem tudtunk meg a vár megjelenéséről, képéről. Ferdinand Zinzendorf rajzai viszont arról árulkodnak, hogy az egri erőd a ma láthatóaknál helyenként akár 2-3 méterrel is magasabb, szépen rakott bástyákkal, korszerűen kiépített lőrésekkel, őrtornyokkal rendelkezett. A várkapitány munkájának gyakorlati értéke is van, hiszen a Zárkándy-bástya helyreállításához a tervezők már felhasználták ábrázolásait – emelte ki. Hozzátette, hasonlóan érdekes és fontos adatokat őriztek meg a rajzok Egerről.

– Megismerhetjük belőlük a mára eltűnt városfal nyomvonalát, a bástyák, kapuk helyét, kiépítettségét. Láthatjuk az akkor még álló, vagy romos templomokat, amik mellett ekkor még nem kevesebb, mint öt minaret is volt a városban. De a kapitány megörökítette a város északi részének utcaszerkezetét is, megjelölve azokat a negyedeket, amik áldozatául estek az ostromnak. A természeti környezetről is sokat megtudunk. A várost övező dombok meglepően kopárak, fák, bozótosok, vagy szőlők csak elszórtan vannak a település körül. Ezért is olyan meglepő, hogy a városon belül viszont még kiterjedt erdős területek láthatók – húzta alá. Kiemelte, szeretnék ha az installáció később más városokba is eljutna, illetve céljuk, hogy a napló német, francia és lain szövege jövő tavasszal már ismertté válhasson a nagyközönség számára.

Dr. Verók Attila, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemének tanára elmondta, Zinzendor kétszer is állt az egri vár élén, először napra pontosan 300 évvel ezelőtt lett a a kapitánya. Később kuruc fogságba, börtönbe kerül, s ott vettette papírra a kéziratot, mely nem csak a képekkel, de szövegével is rendkívül jelentős és hiteles forrás. A megnyitó végén a kiállatás másik kurátora, dr. Kelenik József, a DIV hadtörténésze tárlatvezetést tartott az érdeklődőknek.