– Nem csak az állat és természetvédelem, de az autósport, a foci és a magyar méz ünnepe is lesz jövő szerdán, október 4-én, Kápolnán az állatok világnapján – adta hírül a Macskaárvaház Alapítvány.

– Az Assisi Szent Ferenchez kötődő, eredetileg vallási, ma már a világ minden táján felekezettől és hittől függetlenül is fontos teremtésvédelmi ünnepnapra, amely társaink az állatok, és közös ügyünk az állatvédelem ünnepe, számos ismert állatbarát jelezte részvételét az idén 10 esztendős Macskaárvaház állatotthonába. Náksi Attila sztár dj, zenei producer nem csupán a könnyűzene, de a foci rajongói körében is népszerű, hiszen együttese, a Soho Party egyik legnépszerűbb száma, az Éjjel soha nem ér véget lett a hazai és határon túli focirajongók himnusza. Náksi idén is részt vesz az alapítvány faültetési akciójában: a Tarnamente SE fiatal focistáival, Harmati Péter korábbi labdarugóval, az Eger SE vezetőjével, és az NB 3-as csapat több állatszerető focistájával, többek között Debreczeni Dávid védővel és Beliczki Gergő támadóval érkezik majd a Macskaárvaházba. Ahol az alapítvány világhírű kuratóriumi tagja, Kiss Norbert várja őket, aki éppen néhány nappal ezelőtt, Le Mans-ban lett ötödszörre is Európa Bajnok – ismertették.

Kiemelték, szintén a foci és az állatvédelem közötti erős kapcsolatot szimbolizálja, hogy elfogadta a Macskaárvaház állatok világnapi meghívását Hegedűs Henrik fociszakértő, szakíró, aki nem csak a világ legismertebb futball szakkönyveinek magyar fordítója, számos szakcikk szerzője, de ahogy korábban a Magyar Labdarúgó Szövetség-nél, immáron kizárólagosan az FTC labdarúgó csapatánál látja el az adatelemző csapat vezetését. A vendégeket Kápolna alpolgármestere, Szalóki Péter fogadja majd, köztük Ignácz Balázs főispánt, Dr. Illés Zoltán egyetemi tanár, korábbi környezetvédelmi államtitkárt, Szomszéd Lajos, Ráki Csaba, Kovács Attila egri és Prisztóka Tamás, Budai István, Kücsön Gyula heves vármegyei üzletembereket, Képe Tibort a Hyundai Hatvan tulajdonosát, valamint Gerencsér Olivér jet ski világbajnokot,az alapítvány támogatóit.