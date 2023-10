Október 7-én Outdoor fesztivál lesz Felsőtárkányban. A sportrendezvényen futást terveznek a tó körül, lehetőség lesz családi gyalogtúrára kisvonatozással, de az extrémebb sportok kedvelői sem fognak unatkozni.

A fentieken túl terepfutás, tájékozódási futás, nordic walking, gyalogtúra és e-bike valamint mountain bike túra is választható program lesz. Meglátogathatják a helyi via ferratát, barlangászhatnak, zip line pályát is használhatnak illetve sziklamászás és slackline is lesz a repertoárban.

