A költségvetési bevételekből mintegy 4 milliárd 813 millió forint a működési, 26 millió 887 ezer forint pedig a felhalmozási célú bevétel. Az önkormányzat idei első félévi kiadásai több mint 10 milliárd 837 milió forintot, a tervezett összeg 62,9 százalékát teszik ki. Ezen belül a költségvetési kiadások több mint 4 milliárd 978 millió forintra – 47,8 százalék –, a finanszírozási kiadások pedig több mint 5 milliárd 859 millió forintra – 85,9 százalék – teljesültek. A költségvetési kiadások között mintegy 4 milliárd 389 millió forint a működési, és mintegy 588 millió 954 ezer forint a felhalmozási célú kiadás.

Beszámolójában Kovács Róbert úgy összegzett, hogy az önkormányzat első félévi gazdálkodását a takarékosság, a likviditás folyamatos fenntartására törekvés, továbbá a makrogazdasági környezet kedvezőtlen változása – orosz-ukrán háború, a jelentősen megemelkedett energiaárak és a kedvezőtlen pénzpiaci változások – okozta kihívásoknak való megfelelés jellemezte.

– Kedvező volt, hogy az előző évi központi gazdaságvédelmi döntések többségének hatálya 2023-ra nem terjed ki: megszűnt a helyi adó mértékének és a szolgáltatási díjak emelésének tilalma. Hatályát vesztette a mikro-, kis- és középvállalkozások részére biztosított helyi iparűzési adófizetési kedvezmény is. A kedvező egyenleghez hozzájárult az előző évről áthozott tartalék is. Mindezek révén külső források bevonása nélkül is biztosított volt az önkormányzat folyamatos likviditása a beszámolási időszakban. Ugyancsak pozitív hatással volt, hogy a beruházási és felújítási feladatok többsége a pénzügyi teljesítés vonatkozásában a második félévre húzódott át, és hogy a helyi adóbevételek a tervezettnél nagyobb mértékben teljesültek. Szintén kedvező hatással volt, hogy a központi költségvetés az önkormányzatot az elszabadult energiaárakra tekintettel éves szinten közel 380 millió forint, a 2023. évi központi bérintézkedések részbeni ellentételezése kapcsán pedig összesen 239 millió forint többlettámogatásban részesítette. A kiadási oldalon a kötelezettségvállalások és a pénzügyi kifizetések folyamatos vezetői kontroll mellett történtek – összegezte beszámolójában a pénzügyi igazgató.

Kovács Róbert a döntés előtt arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy most ugyan viszonylag kedvező pénzügyi pozícióban van az önkormányzat, de a további határozatokat is arra gondolva kell meghozni, hogy pénzügyi szempontból a jövő év is sok gonddal lesz terhelt.

– Elég régóta rebesgetik, hogy ismét lesz minimálbér-emelés. Ennek hatása ebben az évben is komoly kihívást jelentett az önkormányzatnak. Azt észleljük, hogy a hitelpiaci kamatok valamilyen szinten már csökkennek, de még mindig lényegesen magasabbak, mint a 2021-22-es évben. Ez azt jelenti, hogy az adósságszolgálati kötelezettségeink még jövőre is viszonylag magas összeget jelentenek. Azt már tudjuk, hogy a szolidaritási hozzájárulásunk az idei 840 millió forinttal szemben jövőre 1 milliárd 50 millió forint körüli összegre datálható, ez komoly kiadást jelent. Azt is tudjuk, hogy az energiaárak csökkennek az ideihez képest, de még mindig lényegesen magasabbak, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Így, a korábbi éveknél még a megtakarítások ellenére is lényegesen nagyobb kiadást kell erre is szentelnünk. Ha ezeket a mozaikkockákat összerakjuk, azt kell mondjuk, komoly kihívás lesz megalkotni a jövő évi költségvetésünket. Nagyon sokat segítene, ha a lehető legnagyobb összegű tartalékot tudnánk a jövő évre átvinni – emelte ki Kovács Róbert.

Hiesz György polgármester szintén a döntés előtt azt fűzte az igazgató szavaihoz, hogy nehéz megsaccolni, Gyöngyös gazdaságát érintik-e az egyes településeknél már idén is drasztikusan jelentkező hatások.

– Vállalkozásokkal, kereskedelmi egységekkel beszélgettem, elég nagy forgalom visszaesés tapasztalható. Kérdés, ez hogyan érinti a várost. Abból a szempontból szerencsénk lehet, hogy a nagy adózóink nem az autóiparhoz kötődnek, de nem tudjuk, a megrendeléseik hogyan alakulnak. Egy jó gazdasági teljesítmény utáni adóévben vagyunk, tisztességesen jönnek az adóbevételek, de meg is van a helyük a drasztikus energiaár-emelkedés miatt. Mivel választási év lesz jövőre, én nagyon bízom benne, hogy a minimálbér kompenzációkat a kormány teljesíteni fogja. Én is óvatosságra kérek minden képviselőt. Utóbbi egy-másfél hónapban magam is sokkal kevesebb, vagy csak kis összegű kötelezettségvállalásokat írtam alá. Jogos igény, hogy a költségvetésben több pénzt irányozzunk elő például a hulladék, a közbiztonság, a Sár-hegyi utak vonatkozásában, de egyéb dolgokban ne szálljunk el – hangsúlyozta Hiesz György.

A grémium végül az önkormányzat idei költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 13 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadta.