A most ismertetett eljárás nem az első alkalom volt a témában. Először 2018-ban jelent meg a „fekete massza” a pernyehányó körüli területen, a hatvaniak egyebek közt ennek tulajdonították a környéken tapasztalható bűzt is. A rendőrség bűncselekmény hiányában akkor is megszüntette a nyomozást.