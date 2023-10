– Itthon drágább vásárolni kint Nyugat-Európában. Az Európai Uniós inflációnak háromszorosa a magyar. Az alapvető élelmiszerek kétszer annyiba kerülnek mint két éve – hangsúlyozta Jánosi Zoltán a Momentum egri elnöke és polgármester-jelöltje csütörtökön sajtótájékoztatón a Dobó-téren. Hozzátette, mindezek miatt nagy bajban van az ország és a magyar családok.

– A fizetések és nyugdíjak értéke úgy zuhan, hogy nem lehet kompenzálni fizetésemelésekkel. A magyarok 19 százaléka alapvető szükségleteit tudja csak kielégíteni, 28 százalékuk csak azt vesz, amit muszáj. Lassan az alapvető élelmiszer is luxus lesz. Közben szórja a pénzt a kormány. Megvásárolták a veszteséges Vodafone szolgáltatót, 27 milliárd forintért világűrbe mennek magyar űrturisták, s a 190 milliárd forintos kormányzati gépjármű csere is hanyagolható lett volna – osztotta meg véleményét Jánosi Zoltán. Arról is beszélt, hogy a fizetéseket terhelő adókat és az általános forgalmi adót is magasnak tartja.

– Kétszer adózunk tehát, valamint a vásárló fizeti meg a 4 százalékos különadót is, ne higgyük, hogy ez a multikat sújtja. Az önkormányzatoktól is elveszik a pénzt, Egernek 1,1 milliárd forintnyi szolidaritási adót kell fizetnie a kormánynak, ez pedig nehezíti, hogy az önkormányzat segítse a polgárokat. Közben a határon túli magyarok 100 ezer forint támogatást kaptak, itt meg nem jut iskolakezdési támogatás – fogalmazott.

Lőcsei Lajos, a Momentum országgyűlési képviselője azt mondta, a 100 milliárdokkal kitömött közmédia nem beszél a megélhetési válságról, csak „Brüsszelre mutogatnak”.

– Nem esik szó a 40-50 százalékos inflációról, ezért a Momentum plakátkampányt indított, hogy az igazságot eljuttassa minden településre. Több mint 10 településen jártam eddig a megyében. Igyekszünk mindenhol felhívni rá a figyelmet, hogy a megélhetési válságot kizárólag Orbán Viktor és a Fidesz idézte elő, s a helyzetet megszorításokkal akarjak megoldani. A Fidesz gombnyomogató képviselői, dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője is csak a propagandát szajkózza, nem beszél az igazságról. A napokban egy petíció is indul, válságkezelő mentőcsomagot készít a Momentum, hogy az ország hozzájusson az uniós pénzekhez – sorolta Lőcsei. Arról is beszélt, hogy közvetlen segítséget akarnak nyújtani a családoknak, az egriek találkozhatnak velük a következő napokban a városban, s a falvakban is folytatják a plakátkampányt.