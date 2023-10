Ragadozóbogár-invázió várja a kéktúrázókat több szakaszon is, a kirándulók egymást figyelmeztetik – írta a lelepo.hu. Ugyanis harlekinkatica-tömegek és kullancslegyek okoznak bosszúságot az Alföldi Kéktúra több szakaszán is a kirándulók beszámolói szerint.

A Petőrészi kilátónál, Cigánd és Kisvárda között harlekinkatica invázióra figyelmeztetne a kirándulók az Alföldi Kéktúra nevű Facebook csoportban. Egy másik kéktúrázó pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy Tiszakanyár és Rétközberencs között kullancslegyekkel is meg kell küzdeniük az arra járóknak. Azt tanácsolják egymásnak, a szakaszon gyorsan keljenek át.

A portál azt írja, a harleinkatica egy ragadozóbogár, mely Kelet-Ázsiában őshonos, de a levéltetvek elleni védekezés jegyében behurcolták az Egyesült Államokba és Nyugat-Európába is. A hagyományos katicáknál jóval agresszívabb, kiszorítja őket az élőhelyükről. A harlekinkatica csíp, és bár alapvetően ez nem jelent veszélyt az emberre, egyéni érzékenység függvényében a testükben található vegyületek allergizáló hatásúak lehetnek. A csípés helyén piros, viszkető duzzanat jelenhet meg, szembe kerülve pedig kötőhártya-gyulladást okozhatnak. A kullancs és a légy fura kombinációjaként jelent meg Magyarországon is egy vérszívó, amely akár súlyos allergiás reakciót is kiválthat, ráadásul a hagyományos riasztószerek is hatástalanok velük szemben.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)