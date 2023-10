A cikkből megtudhatjuk, hogy a rovarvilágban nem ritka a tömeges rajzás, az egyik legismertebb példa erre a tiszavirágzás, amelyet a Tiszán és annak mellékfolyóin figyelhetünk meg, és amelyről mi is rendszeresen hírt adunk.

Apró tolvajok…

Az egyes hangyafajok rajzása eltérő időzítésű, ám több faj is a meleg, őszi napokon repül. Ilyen pl. a pusztai feketehangya (Lasius bombycina) és a gyakori borostyánhangya (Lasius flavus) is, azonban leggyakrabban a tolvajhangyák (Solenopsis fugax) által képzett „felhőkbe” futhatunk bele. Ezeknek a rovaroknak a tömeges rajzása is érdekes látvány, de az életmódjuk még különlegesebb. A tolvajhangyák ún. kleptoparaziták, azaz más, nagyobb méretű hangyafajok élősködői. Többkirálynős – polygyn – kolóniáikat a gazdafajok fészkei mellé telepítik, majd besurrannak azok járataiba és megdézsmálják az ott felhalmozott készleteket, nem ritkán a másik hangyafaj petéit és lárváit is elfogyasztva. Bár a tolvajhangyák sötét színű szárnyas alakjai akár fél centiméteresek is lehetnek, a sárga színű és „monomorph” dolgozók alig érik el a 2 millimétert, így olyan kicsik, hogy többnyire észrevétlenek tudnak maradni a „gazdafaj” előtt. Sőt, szükség esetén nem csak apró termetükben bízhatnak, hiszen a dolgozók fullánkokkal is rendelkeznek és egy külön rájuk jellemző méreganyaguk is van, az ún. solenopsin. Emiatt a szúrásuk számunkra is igazán fájdalmas - írja a Kiskunsági Nemzeti Park honlapja.

Amilyen kicsik, olyan jelentősek

Bár – pl. a házakba behúzódva – a hangyák egy része kellemetlenségeket is okozhat számunkra, fontos megérteni, hogy a legtöbb fajuk nem társbérlője az embernek, és hogy a legtömegesebb rovarcsoportot alkotják a szárazföldi ökoszisztémákban. Emiatt pedig rendkívül jelentős pl. a táplálékláncban betöltött szerepük is - fogalmaz a cikk.

A hangyafajok zöme legalább időszakosan fogyaszt állati fehérjét (pl. rovarokat), így hazánkban is igen komoly szerepet játszanak pl. az erdészeti kártevők kordában tartásában. Olyannyira, hogy az erdőgazdálkodás leghasznosabb rovarai, ezért néhány országban telepítik is őket az erdőkbe a fák kártevőinek visszaszorítása érdekében. Nem csoda hát, hogy a talajfelszínen is jól látható fészket építő hangyafajok fészkei Magyarországon védettek, természetvédelmi értékük 50 ezer forint - írták.