Szerdán adták át Erken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában és kivitelezésében hazai forrásból megújult 3205-ös számú Jászárokszállás-Tarnaméra összekötő út mintegy 3,6 kilométeres szakaszát. Az ünnepi eseményen Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az új út mind Tarnaörsnek, mind Erknek és Zaránknak is nagyon fontos.

– Az utak összekötnek bennünket. Nincs annál fontosabb, mint mindennap elindulva biztonsággal hazaérkezzünk. A magyar kormánytól kapott pénz a legjobb felhasználásra került: már most hatalmas forgalomnövekedés tapasztalható a megújított szakaszon. Nem titok, a következő útszakasz, aminek nekifogunk, az a heves-alatkai bekötőút Heves irányába. Emellett dolgozunk tovább a Közúttal azon, hogy a maradék útszakasz is elkészüljön Tarnaméráig, illetve a Tarnaörs-Visznek közötti szakasz is kész legyen. Időpontot még nem tudok mondani, de reménykedünk abban, hogy hamarosan végzünk ezekkel is. Több évtizedes elmaradásokat próbálunk kormányzati támogatással behozni – mondta Szabó Zsolt.

Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves vármegyei igazgatója a frissen átadott útszakasz felújításának műszaki paramétereit ismertetve elmondta, utoljára 1977-ben volt az utolsó nagy felületű felújítás ezen az útszakaszon.

– A most elkészült, Erk és Zaránk közötti bő három és fél kilométeres szakaszon mintegy 4500 tonna aszfaltot dolgoztunk be az útpályába. A padkaanyag mintegy 1000 tonna volt. Az adatokból is látszik, hogy egy komoly beavatkozásról volt szó. Állami költségvetési forrásból 205 millió forintot költöttünk a munkálatokra. A beavatkozással együtt megújult a vízelvezető-rendszer, és tartós burkolati jelek kerültek fel az útburkolatra – részletezte Szabó Zoltán.

Pető László, Erk polgármestere arról beszélt, hogy a település abban a szerencsés helyzetben van, hogy szinte minden utcája aszfaltozott.

– Az községen keresztül vezető országút volt talán eddig a leggyengébb minőségű, de ez már a múlté. A község idősebb tagjai biztosan emlékeznek arra, hogy régen, egy-egy eső után nem volt minden út járható a falunkban. Az utcából kijönni is nehéz volt adott esetben. A járható utak mentén azonban még a telek is drágább volt akkoriban. Úgy gondolom, az új úttal a település értéke is növekedik, a lakosok komfortosabban érzik magukat, Szeretnénk a község többi javításra szoruló útján is rendbe tenni a jövőben, reméljük, lesznek erre pályázati lehetőségek – fogalmazott Pető László.

Mindhárom felszólaló emlékeztetett arra, hogy a felújított szakaszon már történt baleset, éppen az útátadás reggelén, ezért arra kérték mindnyájan a közlekedőket, ne csábítson senkit száguldozásra a kitűnő minőségű útfelület. A nemzeti színű avatószalag átvágásával Szabó Zsolt. Szabó Zoltán és Pető László adták át hivatalosan is a forgalomnak a felújított szakaszt.