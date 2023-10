Olvasóink nagyon gyakran egy-egy gasztronómiai rendezvény kapcsán is olvashattak a kertbarátok aktív tevékenységéről. Ezért is kérdeztünk rá külön is, hogy járják-e még ezeket a programokat. Természetesen ige, a gasztronómia sem maradt ki az életükből. Főzőversenyeken indultak: Makláron a Röfi Fesztiválon, Egerfarmoson a Családi Napon, Füzesabonyban – két alkalommal is – május 1-jén, valamint augusztus 19-én lecsófőző versenyen. A Majális is nagyon hangulatos volt, a kertbarátok nagy létszámmal képviselték az egyesületet. Sok színes program közül lehetett válogatni, gyerekek, felnőttek jól érezték magukat.

– Barátságot kötöttünk Erdélyből érkezett zabolai vendégekkel. Meghívást kaptunk az Egerfarmosi Családi Napra. Mint a korábbi években most is sok-sok finomsággal készültünk, és örömmel kínáltuk az egészséges, főleg zöldségből, gyümölcsből készült enni és innivalókat. Remek rendezvény volt, mindenki nagyon jól érezte magát, sok-sok ismerőssel, baráttal találkoztunk – sorolta az elnök.