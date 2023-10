Az Év Kilátója pályázatot négy évvel ezelőtt hirdette meg első alkalommal az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ azzal a céllal, hogy a kiránduló nagyközönség megismerje az ország legszebb panorámáit és akár kevésbé ismert kirándulóhelyszíneit. Így az elmúlt években nyert Tisza-tó közepén lévő Bölömbika-kilátó, Balatonboglár szimbóluma, a Gömb-kilátó, illetve a Bükk legrégebbi és egyben legújabb kilátója a Zsófia-kilátó. Ezalatt az idő alatt fontos címmé vált az Év Kilátója cím, amelyet minden évben közösségi média szavazással lehetett elnyerni. Idén is ugyanezt a módszert követtük. Arra azonban nem számítottunk, hogy lesz olyan lelkes lokálpatrióta, aki trükközni is próbál. Az utolsó napon fordult meg az eredmény és nyert a Kardosfai-kilátó, ám kiderült az eredményhirdetést követően, hogy 300, zömében távol-keleti álprofilról érkezett szavazat a verseny hajrájában. Így, hogy a játék a jövőben is tiszta maradjon, az álprofilokról érkezett szavazatokat levontuk - fogalmaztak.