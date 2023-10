A városból is jól látszott a hegyi kápolna

Mint, ahogy azt portálunkon is közöltük, a kápolnával kapcsolatos első írásos emlék Barkóczy Ferenc püspök 1752-ben kelt támogató levele, amely a kápolna újjáépítéséről szól, és amelyből kiderült, hogy itt már korábban is állt egy kis templom. A hegyen remeték is éltek, akiknek emlékét földrajzi nevek is őrzik, a hegy tetején található Remete-barlang és a Remete-forrás. A kápolnáról korabeli ábrázolások is fennmaradtak, és ezek szerint az épületet a városból is jól lehetett látni. Az 1782 és 1785 közötti 1. katonai felmérés térképe szintén jelzi az épületet, de a térképen mellé írva az is szerepel, „rudera”, vagyis ekkor a kápolna már rom volt. A nyomozás ezen a ponton újabb rejtélybe ütközött. Vajon mi az oka, hogy néhány évtized alatt magára maradt a kápolna, ahová egyébként előtte évente kétszer is körmenet indult az egri bazilikától?