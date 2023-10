A dolgozók csaknem ezer négyzetméteren ültetnek ki árvácskát, nefelejcset, százszorszépet, sárgaviolát és tulipánt, amelyek még a fagy beállta előtt meggyökeresedhetnek.

Gulyás Katalin főkertész közlése szerint a virágágyások tervezésnél úgy válogatták össze a növényeket, hogy a színek harmonikusak és esztétikusak legyenek. A virágokat rendszeresen és alaposan megöntözik, hogy segítsék a befakadásukat – hangsúlyozta. Elmondta azt is, hogy az említetteken kívül további őszi munkálatokat is végeznek, így csaknem négyszáz térhatároló és talajtakaró cserjét – somot, aranyesőt és orbáncfüvet – ültetnek el a Kossuth és a Dózsa téren, valamint ötven facsemetét is kihelyeznek.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)