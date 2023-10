Faragott Tökök Szépségversenye lesz október 28-án a Tisza-tavi Ökocentrum szervezésében. A tökök már megérkeztek a településre.

– Ezen az estén érdemes lesz egy nagyot sétálni Poroszlón, mert a versenyben részt vevő családok portáinál minden bizonnyal idén is számos kreatív alkotás, installáció, dekoráció lesz megtekinthető. Újdonság, hogy a versenyzők tökös sütivel is készülhetnek, a finomságokat a zsűri akár különdíjjal is jutalmazhatja. Ha pedig az érdeklődés és a részvétel indokolja, jövőre külön kategóriaként indulhat a tökössüti verseny – írta a szervező.

Nem először tartanak ilyet a faluban. Az előző versenyen különleges halas faragások is készültek.