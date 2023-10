E hétvégén szombaton Tökös családi napot rendeznek Bükkszéken az iskolaudvaron, főzőversennyel összekötve. A programok 10 órakor kezdődnek, amikoris az előzetesen regisztrált főzőcsapatok hozzálátnak a sütéshez, főzéshez. Délelőtt 11 órakor kezdődik a tökfaragás, amelyben a szervezők is segítenek. Délben ki-ki megkóstolhatja a csapatok által készített finomságokat, majd délután egytől tökös családi ügyességi versenyt rendeznek. Délután háromtól a Gesztenye Guszti versengésen az előre elkészített gesztenyefigurákat díjazzák majd. A nap során rengeteg szórakoztató, kreatív foglalkozás is várja a családokkal érkezőket. Lesz kézműveskedés, arcfestés, csocsó, trambulin, ping-pong, ugrálóvár. Senki nem marad éhen, mivel az ebéden kívül lesz zsíroskenyér, forralt bor, meleg tea, és természetesen sült tök is.