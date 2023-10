– Ezért is a mai napon a véradók, sört és virslit kapnak, leülnek majd társalogni. Közben egy kis műsorral is kedveskedünk nekik, óránként tombolát húzunk. A régi két nap szabadság ugyan már nincs meg, de vannak még olyan munkahelyek, akik adnak szabadnapot – fogalmazott a véradásszervező.

Rendes Jánosné szavaiból kiderült: ezen a retro véradáson – nem első alkalommal van – 90-100 önkéntes szokott részt venni. Remélik, a mai napon is elérik ezt a létszámot. Megtudtuk azt is, hogy teljes véradásról van itt szó, amikor is a levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő. A vért az este folyamán felviszik a fővárosba, a vérellátó központjába és ott dolgozzák föl. Heves vármegyében egyébként nagyon sok olyan önkéntes véradó van, aki 100 fölötti alkalommal büszkélkedhet, s előfordul 140-160 szoros donorjuk is.

– Életkori korlát is van: 18 éves kortól lehet adni 65 éves korig, első véradó pedig 60 éves korig lehet valaki. Ezekre a korlátokra a donor egészségének óvása miatt van szükség – tette hozzá.

Megkérdeztük Molnár Lászlót, aki családjával – édesanyjával és édesapjával – együtt érkezett, s közös megállapodásuk alapján portálunknak ő nyilatkozott. Szavaiból kiderült, hogy 28-29-ik alkalommal ad már vért. Fiatal emberről lévén szó, megkérdeztük a rendszeresség motivációját, amire azt a választ kaptuk, hogy semmi különösebb, az édesapja dolgozik itt a Vérellátó Szolgálatnál, s innen jött a késztetés.

– Gyerekkoromban is sokszor jártam a munkahelyén és valahogy ideszoktam. Ismerem a munkahelyét, a környéket, nagyon sokat segítettem nekik a régi véradásokon, a kitelepüléseken. Most már nem segítek nekik, viszont helyette lett, hogy vért adok – fogalmazott.

A véradás hivatalos megnyitóját dr. Rácz Katalin, az Eger Területi Vérellátó vezetője tartotta. A főorvos köszöntötte a megjelent véradókat, szponzoraikat, illetve a segítő kollégákat. Szavaiból kiderült, hogy a hotel már kilenc év óta biztosítja számukra ezt a csodálatos környezetet. A szponzoroknak hála nem csak a véradást tudják lebonyolítani, de meg is tudják ajándékozni az önkéntes donorokat.

A retro véradáshoz kapcsolódó teendők és műsor moderátora, Réti Erika köszöntötte a kiállító szerveket és képviselőiket, így a – helyszínen szűréseket végző – Magyar Rákellenes Liga Egri Szervezetét, az Oriflame és az Aloe-Vera termékbemutatót tartó képviselőket, az egészségügyi állapotfelmérést végző Dobainé Papp Ágnest és az Egri Folt-tündéreket.

– A véradó donorokat Németh Krisztián várja, ő szolgálja fel a finom ételeket itt, a Hotel Eger Parkban, a Zenebutikot pedig Lázár Ferenc biztosítja – hangzottak a moderátor szavai, s az is kiderült a konferálásból, hogy óránként tombolasorsolást tartanak.