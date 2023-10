Borkóstolóval egybekötött sajtótájékoztatón mutatta be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) vezetése az intézmény pincészetének megújult arculatát, szortimentjét a Leányka Bisztróban kedden délelőtt.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora úgy fogalmazott, az egyetem szőlészeti-borászati történelmi pillanatában vagyunk most.

– Az egyetem szőlészeti-borászati tevékenysége évszázados hagyományra tekint vissza. Az intézmény is 250 éves, s már a kezdeti időkben is volt ilyesfajta tevékenység. Néhány nehezebb esztendő után 2017-ben kapott új lendületet az ágazat, akkor kapta vissza az egyetem a szőlészeti-borászati kutatóintézetet – mondta.

Hozzátette, több éve készít az egyetem saját borokat, s most egy új filozófia, új koncepció alapján a borok most új arculatot kaptak. Az új brand neve Academia.

Váczy Kálmán Zoltán, Dr.Pajtókné dr. Tari Ilona és Dr. Lőrincz György



– Az Academia borok az Egri borvidék déli lankáin az EKKE szőlőbirtokán születnek. Ezeken a borokon keresztül is szeretnénk megmutatni azt a magas színvonalú tartalmat,s minőségi megjelenést, mely a felsőoktatási munkánkat is jellemzi – hangsúlyozta.

Kifejtette, három kategóriában nyolc tételt palackoztak az új arculatú palackokba. Az első kategóriában fehér, rozé és vörös könnyed borok vannak, a másodikban klasszikusok vannak, két fehér és egy vörös, míg a harmadik a bikavér superior.

Váczy Kálmán Zoltán általános rektorhelyettes kifejtette, a kőlyuktetői szőlőültetvény nemcsak egy birtok, itt többféle kutatás zajlik, otthont ad különböző kísérleteknek, s gyakorlati helyszín is.

– Támogatjuk az Egri borvidéket, az egri bikavér és az egri csillag márkájának az építését is kitűztük célul. Az egyetem fontos küldetése a régió borágazatának támogatása – emelte ki.

Dr. Lőrincz György, az Egri Borút Egyesület elnöke elmondta, 2023-ban az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozat október 18. és 28. között zajlik, és részletezte a programokat is.