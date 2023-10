Akadálymentesített szociális blokkot, ajándékboltot, kávézót is kialakítottak. A padlástérben közösségi tér épült, amely kiállításokra, különböző rendezvényekre, ismeretterjesztő előadások megtartására is tökéletes helyszín. A kávézó vendégtermében a Sirokot és környékét bemutató rövidfilmet is levetítenek a vendégeknek, ízelítőt adva a tanösvényeken látható különlegességekről.

A három tanösvényhez – amelyeken láthatók a barlanglakások, a Kútvölgy, a Nyírjes tó, a Gergely-sara forrás, a Kőbálványok, illetve számos érdekes növény- és állatfaj – csatlakozott egy negyedik is, amely átvezet Sirokból Szajlára, bemutatva az Attila dombot. Jókora túrával, gyönyörű tájon át újra a siroki várnál csatlakozik a többi tanösvényhez. A cél, hogy egyre több turista látogasson el Sirokba, s ha van rá mód, minél hosszabb időt töltsenek el ott. Ez a helyi a vendéglátók s a szállásadók érdeke is.

A Turisztikai Információs Központ mára a túrák kiindulópontja lett

Forrás: Tuza Gábor/Beküldött fotó

Tuza Gábor portálunknak nyilatkozva elárulta azt is, hogy a térségben jelenleg is zajlik új túraútvonalak kialakítása is, amelyek Sirok-Szajla-Bükkszék-Kisfüzes, illetve Mátraderecske - Parád- Parádsasvár érintésével barangolhatók majd be. A munkálatok most is zajlanak. Eligazító táblák, pihenésre alkalmas létesítmények épülnek szerte a térségben.

Végéhez közeledik a kormányzati döntésnek köszönhetően a Sirokot Tarnaszentmárián keresztül Verpeléttel összekötő kerékpárút megépítése is. Ez az útszakasz csatlakozik a Tarna menti kerékpárúthoz, így hamarosan egészen Káltól Sirokig lesz összefüggő és biztonságos lehetőség kerékpárral munkába járni vagy épp a kirándulni. Az új szakasz a tervek szerint november 30-ig készül el.