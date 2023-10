Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora elmondta, jelenleg öt karral működik az egyetem, és kiemelkedik ezek közül a gazdaság- és társadalomtudományi kar, hiszen ez az egyik legkeresetteb, a hallgatók eziránt érdeklődnek leginkább.

– Közel ezer hallgatója van a gazdaság- és társadalomtudományi karnak, s azon belül pedig a gazdaságtudományi intézetnek közel nyolcszáz hallgatója van. Nem csak magyarul, hanem angolul is folyik oktatás az intézmény falai között, emellett duális képzéseket is működtetünk a gazdálkodás és menedzsment, a turizmus-vendéglátás, illetve a kereskedelem és marketing tekintetében – részletezte a rektor, aki portálunknak elmondta, miért bír nagy jelentőséggel az együttműködési megállapodás, melyet szerdán írtak alá.

Szavai szerint az együttműködés azon alapul, hogy mindkét fél elkötelezett a tudományos kutatás és a felsőoktatási gazdasági képzések magas szintű művelése iránt. Közös céljaik között szerepel, hogy erősítsék a gyakorlati együttműködést az egyetem és a vállalati, vállalkozói szférák között.

– Az együttműködés részeként az egyetemünk vállalja, hogy helyet biztosít a Magyar Közgazdasági Társaság eseményeinek, és dolgozunk azon, hogy újra alakuljon, és sikeresen működjön a társaságnak a hallgatóinkból álló egri ifjúsági szervezete – jegyezte meg dr. Pajtókné dr. Tari Ilona.

Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke beszélt arról, hogy 129 éve alakult a társaságuk, mellyel céljuk egyebek között a közgazdasági ismeretek terjesztése, a legjobb gyakorlatok megismertetése és vitafórumok rendezése. Csaknem mindegy megyében van szervezetük és a közgazdasági oktatást folytató felsőoktatási intézményekben vannak ifjúsági szervezeteik, melyekre most kiemelt hangsúlyt kívánnak fektetni, hiszen a társaság utánpótlásához nagyban hozzájárulnak ezek a csoportok. A szerdai aláírással ezt is kívánják elősegíteni az egri egyetemmel közösen.

Csontos Sándor, a Magyar Közgazdasági Társaság Heves Vármegyei Szervezetének elnöke kitért rá, hogy ez az együttműködés eddig is működött a társaság és az egyetem között, csak most vált hivatalossá az aláírással. Mint mondta, biztos benne, hogy a továbbiakban is sikeres lesz ez a kapcsolat. Bejelentést is tett a szerdai eseményen.

– November közepén egy országos előadássorozatot indítunk, melyek első állomása az egri egyetemen lesz – ismertette Csontos Sándor. A rendezvénysorozat kapcsolódik ahhoz, jövőre lesz húsz éve, hogy hazánk belépett az Európai Unióba. Rangos hazai és külföldi előadók veszik majd sorra, a fejlesztéspolitika terén mik valósultak meg az elmúlt húsz évben.