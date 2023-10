Hogyan gondoskodjak ínycsiklandó erdei-mezei gombaételekről a szezonon kívül? Kedden délután öt órától Egerben a Civil Közösségek Házában erre is választ kaphatnak az erdőt-mezőt járó, szenvedélyes gombavadászok. Délután öt órától az újabb ingyenes gomba-köri találkozón Máthé Orsolya szakellenőr, a program szervezője arról is beszél, hogy amikor bőségesen terem a gomba, akkor ügyelni kell arra is, hogy igen hamar megromlik. Bemutat néhány ötletet, hogyan tartósítható biztonsággal a vadon gyűjtött gomba, és mire érdemes figyelni, hogy sokáig megtartsa a minőségét.