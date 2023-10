A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) bemutatóhelyei és látogatóközpontjai október 23-án, hétfőn és a november 1-jei héten is várják a látogatókat – írja a BNPI a honlapján. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark geoturisztikai központja október 23-án, hétfőn, 9 órától 16, majd november 1-jén 9-től 15 óráig várja a látogatókat, akiknek érdemes végigbarangolniuk a már őszi színekben pomázó Miocén Erdőt, és ha az időjárás is megengedi, tanösvények is sok szépséges természeti látnivalóval kecsegtetnek. Ipolytarnóc a többi napon, keddtől vasárnapig 9-től 16 óráig tart nyitva.

A Millenniumi Kilátó október 23-án 10 órakor nyit, 24-én zárva tart, majd a további hétköznapokon 10-től 16 óráig, majd hétvégén 17 óráig tart nyitva. Aki különleges bükki panorámában szeretne gyönyörködni, annak mindenképpen javasolják, hogy szilvásváradi, Szalajka-völgyi programjába illessze be a kilátó meglátogatását is. A november 1-jei héten az állandó nyitvatartási idő az irányadó.

A Csillagászati látogatóközpont, a Bükki Csillagda nyitvatartása a következőképpen alakul: október 23-án 9.30-tól 16 óráig; a november 1-jei héten pedig szerdától vasárnapig minden nap 9 óra 30-tól 16 óráig várja a csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődőket.

A lillafüredi Szent István-barlang és az Anna-barlang is várja az érdeklődőket, november 5-ig minden nap az őszi menetrend szerint, vagyis a Szent István-barlangban 9 órától indulnak szakvezetett túrák, az utolsó csoport még 15 órakor nekivághat a mélynek. Az Anna-barlang egy órával később, vagyis 10 órakor nyit, s 15 órával bezárólag szintén óránként indulnak turnusok a különleges mésztufa barlang bejárására. Az ezután következő időszakban (november 6-tól) lép életbe a "téli időszámítás" rövidebb nyitvatartási időkkel.

A mátrafüredi Harkály Ház a megszokott nyitvatartási időben, tehát pénteken és szombaton 10-től 16 óráig várja a látogatókat, október 23-án (hétfőn) és november 1-jén (szerdán) viszont zárva tart. November 2-től 4-ig, az őszi szünetre tekintettel, 10-től 16 óráig ugyancsak nyitva lesznek. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság mátrafüredi ökoturisztikai és környezeti nevelési központja sok szempontból foglalkozik a Mátrával: mesél annak kialakulásáról, tájtörténetéről, élővilágáról, de képet kaphatunk a hegység természetvédelmi helyzetéről, illetve az ott dolgozó természetvédelmi őrök munkájáról. Mindezeket izgalmasan, élményszerűen tálalva.