Az országgyűlés dönthet arról, elismert nemzeti kisebbség lehet-e a szkíta népcsoport Magyarországon. A Nemzeti Választási Bizottság Parlamentnek benyújtott irománya szerint a testület ellenőrizte a dr. Pócs Alfréd László által benyújtott, a szkíta népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásait. Eszerint az egri orvos és önkormányzati képviselő 1371 érvényes támogató aláírást gyűjtött magukat szkítáknak tartó emberektől, akik azt kérik, hogy a nemzetiségi törvény alapján a szkíta népcsoportot ismerjék el nemzetiségként.

A bírósági döntés értelmében dr. Pócs Alfréd 2023. június 29-étől kezdve gyűjthetett aláírásokat október 26-ig, de a szervező már október 4-én leadta az aláírásokat tartalmazó íveket. Ezeken 1345 érvényes támogató aláírás szerepelt, amelyet kiegészített a kezdeményezés hitelesítésekor benyújtott 26 támogató választópolgári aláírás. A kezdeményezés parlament elé kerüléséhez legalább ezer érvényes, magát szkítának valló ember aláírása volt szükséges.

A Nemzeti Választási Bizottság a határozatban leírta, az eljárás során ki kellett kérniük a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról. Az akadémia elnöke, Freund Tamás szeptember 13-án juttatta el álláspontját a bizottsághoz. Ez arról szól, hogy az MTA II. osztálya (a Filozófiai és Történettudományok Osztálya) szerint nem állnak fenn sem a fizikai, sem pedig a törvényes feltételei annak, hogy a több mint két évezrede a történelem színpadáról eltűnt szkítákat (mely megnevezés gyűjtőfogalomként több egykori népcsoport etnikumát, nyelvét és kultúráját öleli fel) ma is élő, saját hagyományát és nyelvét őrző honos nemzetiségként lehessen elismerni Magyarországon.

A parlament ez alapján el is utasíthatja Pócs és társai kérését.

A szkíták az ókorban élt sztyeppei népek voltak, de Pócs a Viva Natura Televízió egyik beszélgetésében főleg saját – a történelemtudomány által nem osztott – feltételezésit fejti ki. Kifejti, ősapában gondolkodik, és szerinte az Ószövetségben említett Nimród (Hunor és Magor atyja) is szkíta volt. Célja az erkölcsiséget behozni a társadalomba, olyan embereket akar összegyűjteni szkítának, akik ilyenek. Pócs még szkíta kereszténységről is beszél, majd levezeti egyebek között azt is, hogy a Galileában és Júdeában élt zsidók – köztük Jézus és apostolai – nem is zsidók voltak, hanem zsidó vallású szkíták. A zsidó vallásról és azzal kapcsolatos nézeteiről hosszan értekezik egyébként a videómegosztón elérhető műsorban.

Amikor arról kérdezik, mit tennének, ha elérik, hogy elismert nép legyenek, azt válaszolta, önkormányzatokat akarnak létrehozni, összefogni az embereket és országosan összegyűjteni őket, valamint meg akarják változtatni ezt a kormányt. A vallást is megújítanák természetesen, bár a magyar keresztény egyházat meg akarják tartani, csak nem akarnak Róma alá tartozni. Levezeti egyébként azt is, hogy szerinte 3,5 milliárd szkíta ember van, mert mindenki négy ősapától származik, és a Kárpát-medencéből rajzottak ki. Szerinte egyébként a japánok is szeretnék visszahozni a szkítaságot. Foglalkozik egyébként a szent koronával és a létrehozandó királysággal is. Úgy véli egyébként, hogy szkítának lenni annyi, mint lélekből dolgozni és lélek szerint élni, nem tartozni törvény alá.

Dr. Pócs Alfréd és a szkíták mostanában a kötelező oltások, illetve a WHO ellen kampányolnak.