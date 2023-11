Domoszlón öt olyan férfi él, aki már betöltötte a 90. életévét, közülük az egyik dr. Kóta Péter Géza, akit ebből a jeles születésnap alkalmából Paulenka Richárd polgármester az otthonában látogatott meg, adta hírül a Domoszlói Művelődés a közösségi oldalán. Közlésük szerint a polgármester szeretettel gratulált az ünnepeltnek és átadta az emléklapot, valamint az önkormányzat ajándékát. Péter bácsi könnyekig hatódott a megemlékezéstől és feleségével szívélyesen fogadta vendégét, tette hozzá a közlemény.

– Dr. Kóta Péter családjával 1976-ban érkezett Kolozsvárról Domoszlóra, és azóta is itt él – részletezte Paulenka Richárd. – Nyugdíjazása előtt hét évig volt a település jegyzője. Elmondása szerint csodálatos családja, hat unokája szépíti meg az életét. Feleségével nagy harmóniában élnek, és támogatják egymást hosszú évtizedek óta. Péter bácsi szívesen besegít a ház körüli munkálatokban, a bevásárlásban, a főzésben. Nincs olyan nap, hogy ne fejtene keresztrejtvényt, miközben a háttérzajt a televízió szolgáltatja. Talán a legkedvesebb napközbeni elfoglaltsága saját verseinek szavalása. Péter bácsi ugyanis rengeteg verset írt az elmúlt évek alatt, amiket gyakran mormol saját magának. Huncut mosollyal a szemében azt mondja, hogy nagyon sok mindent megélt élete során, és az esetleges nehézségek ellenére is mindenre szívesen emlékszik vissza. Ezúton is kívánunk Péter bácsinak nagyon boldog születésnapot, és még nagyon sok egészségben, szellemi frissességben eltöltött tartalmas évet. Isten éltesse sokáig!