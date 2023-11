Pénteken immár 7. alkalommal szervezte meg a Berze NépNapot a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium. Gyurkó Péter igazgatóhelyettes, ötletgazda elmondta portálunknak, hogy a kezdeményezés kettős célja ma is azonos az eredetivel: a berzés életérzés erősítése mellett a diákjaik pályaválasztásának segítése.

– Az egykori és az aktuális berzések találkozóit a NépNap 2017-es indulása előtt is megszerveztük. Azóta azonban élünk azzal a törvényi változás adta lehetőséggel, hogy bevezették a kötelező pályaorientációt. Így kapcsolódott a két cél szorosan egymáshoz. Az idősebb és az ifjabb volt berzések és a még tanuló gimnazisták közötti kezdeti baráti beszélgetések ma már kvázi szakmai előadásokként is funkcionálnak. Olyan sikeressé vált ez a pályaorientációs forma, hogy a pandémia sem tudta félbeszakítani a sorozatot, a 600 diákunk online jelentkezett be az előadókhoz. Ezeken alkalmakon persze elsősorban a klasszikus szakmákat és képzettségeket ismerhetik meg, illetve azt, hogy az egykori diákjaink hogyan hasznosították a munka világában az itt megszerzett tudást, világszemléletet és értékrendet. Ahhoz pedig, hogy a jövőben, a ma még esetleg nem is létező szakmákban is megálhassák a helyüket, arra igyekszünk a diákjainkat felkészíteni, hogy menjek egy-egy konkrét irányba, és mellé próbáljanak megszerezni minél több tudást és információt más területekről. Mindezek mellé építsek minél több jó emberi kapcsolatot, hogy az így kitárult széles spektrumban tudjanak alkalmazkodni, kellően rugalmasak legyenek, s tudjanak továbblépni. A jövő kulcsfontosságú kérdése ugyanis a munka világában is az, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni ahhoz, amit ma még nem is látnak – foglalta össze Gyurkó Péter.

A NépNapon a 20 perces, osztálytermekben tartott ismertetők előadói forgószínpadszerűen váltották egymást. A délelőtt során mintegy 100 vendég – sok más mellett orvos, mérnök, jogász, rendőr, mentős, katona, a turizmus-vendéglátásban dolgozó – osztotta meg a különböző életkorú diákokhoz alkalmazkodva a tapasztalatait a maga szakmájáról, és válaszolt a kérdésekre.