Erdőjárók, gombászok randevúzhatnak újfent Egerben a Civil Közösségek Házában november 7-én, kedden délután öt órától az Egri GombaKör újabb foglalkozásán. Ezúttal a fagyos napok gombáival ismerkedhetnek, azaz azokkal azokkal a gombafajokkal találkozhatnak, amik kifejezetten igénylik a "hidegpofont" a termőtestképzéshez.

Az érdeklődők rácsodálkozhatnak arra, mennyi ehető, mérgező, vagy egyszerűen csodálatos gombával találkozunk a hideg őszi-téli napokon.

Máthé Orsi, a Banya-Tanya Alapítvány vezetője, szakellenőr, az esemény szervezője ezúttal is arra kéri a résztvevőket, hogy aki a találkozó előtti napokban gyűjtött bármilyen gombát, határoznivaló termőtesteket, vigye magával. Ő is viszi a szóra érdemes találatait, majd az előadás után kézbe vehetik, megszagolják, megtapogatják a hozott termőtesteket. A részvétel ezúttal is mindenki számára nyitott, belépődíj nincs, de mivel tudást, életidőt tesznek a programba, közhasznú alapítvány számára adományt köszönettel elfogadnak.