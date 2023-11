A gyász, egy szeretett személy elvesztése után a hozzátartozók, barátok, ismerősök által megélt veszteség feldolgozásának folyamata.

Sajnos, ezt a veszteséget nem tudjuk elkerülni, így a gyásszal előbb-utóbb valamennyien szembesülünk, ha akarjuk, ha nem. Miért kell tehát erről egyáltalán beszélnünk, ha mindenki életében előbb-utóbb megtörténik? Azért, mert egyre több gyászoló nem tudja megélni a gyászát. Minderre a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet hívja fel a figyelmet közösségi oldalán.

Emögött számos ok húzódik meg. Míg korábban rítusaink voltak a halál körüli események megélésére, a szembesülésre, és az érzelmek megélésének teret-helyet biztosítottak (pl. virrasztás), addig manapság a halál az intézmények falain belülre került, távol a családoktól. A hozzátartozók gyakran telefonon értesülnek a halál híréről, hideg tényként eljut az információ a fülükbe, majd megkapják szerettük hamvait egy műanyag dobozban, és ennyi. Üres aktussá silányult, érzelemmentessé vált egy személy eltávozása az életből - írják.

A társadalomban jelentős tagadás van a halállal, az elmúlással szemben, nehezen elfogadható az, hogy miközben úgy érezzük, minden a mi kezünkben van, rajtunk áll, a halál továbbra sincs az irányításunk alatt. A gyászolók nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen a gyász olyan, mint a tenger, melyen hatalmas vihar van, máskor pedig rémísztő mélységet és csendet közvetítő végtelennek látszik - fogalmaznak.

Az érzelmeknek a kontrollálhatatlansága, a váratlanul felmerülő üresség, mélyenfekvő hangulat olyan természetes velejárói a gyásznak, melyeket a külvilág nehezen tolerál. A társas támogatás, a közösség fontossága kiemelt lenne ebben az érzelmileg terhelt időszakban, viszont a támogatás helyett üres frázisokkal és közhelyekkel próbálják a gyászolót vigasztalni például: az idő majd megoldja, az élet megy tovább, nem szabad sírni, ő már jobb helyen van - teszik hozzá.

Gyakran előfordul az is, hogy a temetés után a gyászolót mindenki arra buzdítja, hogy térjen vissza mielőbb a normál életbe és ne sajnáltassa magát. Ez az egyik legkárosabb elvárás, ami a gyászoló felé érkezik a külvilágból. Régen a gyászév nem véletlenül tartott egy évig és nem véletlenül viselték a feketét ez idő alatt. Egy év alatt minden évforduló lejátszódott az eltávozott nélkül, a gyászolónak volt lehetősége megélni és túlélni ezeket a jeles napokat, a fekete ruha pedig jelezte a külvilág számára, hogy sérülékeny időszakban van, hiszen elveszített valakit - fogalmaznak a posztban.

A gyászolók számára az lehet az egyik kulcs a feldolgozásban, hogy amikor beszélni szeretne az érzéseiről, amelyek kétségtelenül nehéz érzések lesznek, akkor azt a családtagok, ismerősök, barátok türelemmel és odafordulással meghallgatják, megértik és támogatják benne a gyászolót. A környezet is fél a témát felhozni, gyakran őket is saját (fel nem dolgozott) veszteségélményeikre emlékeztetheti a másik gyásza, ezért elegánsan lerendezi egy mondatban, hogy "nem kérdeztem, mert akartam kérdésekkel felzaklatni, felhozni a témát". Ezáltal a gyászoló egyedül marad a szomorúságával. Mert szomorú, nagyon is - figyelmeztetnek.

Hozzáteszik, ennek a szomorúságnak pedig helye van a gyászban. A gyászolók megsegítésére országszerte önsegítő vagy szakember vezetésével zajló gyászcsoportok létesültek, ahol "sorstársak" között van lehetőség arra, hogy a gyászoló megélje a gyász valamennyi stádiumát és méltó módon elgyászolja szerettét.

