Gyöngyösön csütörtökön nyitották meg a város sporttörténetét bemutató állandó kiállítást. A közelmúltban átadott Aktív Házban helyet kapott, Gyöngyös Város Barátainak Köre által életre hívott tárlat avatóünnepségén Hiesz György polgármester többek között a sport fontosságát hangsúlyozta.

– A sport olyan egészségmegőrző, tartást, erkölcsi mércét adó tevékenység, ahol egy-egy csapat igazi közösséget alkot. Ebbe a közösségbe az utánpótlás csapatok révén a szülők, nagyszülők is beletartoznak. A civil közösségek létezése és aktivitása nagyon fontos egy város életében. Nagy szerepe van a sportnak az erkölcsi nevelésben, hiszen megtanít küzdeni, megtanít a fair play íratlan szabályaira, arra, hogy tisztességes és becsületes küzdelemben kell és szabad versengeni. Úgy gondolom, ez az élet minden területére kihat. Büszkék lehetünk a város sportmúltjára, és ez a kiállítás is ennek egy szeletét igyekszik bemutatni. A múzeum biztosan bővülni fog, tematikája is változhat, a teljességhez még nagyon sok relikviát várunk. Kérem a testnevelőket, hozzák el ide a gyerekeket, hogy legyenek büszkék városunk sportolóira, akik méltán válhatnak a példaképeikké – mondta Hiesz György.

Rengeteg érdekességgel találkozhatnak a látogatók

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Balázs Ernő, Gyöngyös Város Barátainak Köre korábbi elnöke, jelenlegi tiszteletbeli elnöke, Gyöngyös díszpolgára álmodta meg a kiállítást. Az ötlet születéséről beszélt portálunknak.

– A Magyar Olimpiai Bizottság egyik alapszervezete, a Magyar Olimpiai Akadémia elsődleges feladata az olimpiai eszme és a sport népszerűsítése. Mi ezen akadémiának tagjai vagyunk, a rendezvényeiken mindig részt veszünk. Több városban láttam ezen alkalmakkor hasonlóan kiállított gyűjteményeket. A kecskeméti sportmúzeum megnyitásakor született meg bennem a gondolat, hogy mi is tudnánk egy hasonlót kialakítani Gyöngyösön, hiszen a város gazdag sportmúlttal rendelkezik – 1890 körül alakult itt az első sportegyesület. A gondolat érlelődése után 2016-ban, próbaképpen, a Mátra Művelődési Központban rendeztünk egy sportkiállítást. Az egy hónapos tárlatnak hatalmas sikere volt, ez nagy lökést adott a megvalósítás felé. Felkerestem Hiesz György polgármestert, és tájékoztattam az addigra már a baráti kör elnöksége által is elfogadott elképzelésemről. Hiesz György maga is sportkedvelő, teljes mértékben támogatta a terveinket – emlékezett vissza Balázs Ernő.

Az ötletgazda arról is beszélt, hogy a baráti kör egyedül természetesen nem tudta volna megvalósítani az elképzelést. Már hónapokkal ezelőtt érkeztek ugyanis a kiállítási tárgyak, és csak az Aktív Ház elkészülte után tudták maguk is fogadni azokat. Mint mondta, addig ebben Juhász Péter, a gyöngyösi Sportfólió Kft. igazgatója segítette őket. Az anyagi feltételek biztosítására is több helyről a segítségükre siettek.

Ünnepélyes pillanat

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Először egy pályázaton sikerült 2 millió forintot nyernünk. Ebből az összegből szereztük be a vitrinek, egyéb tárolók, szükséges berendezések mintegy felét. A baráti kör által Gyöngyösön évente megrendezésre kerülő Operagála jótékonysági célja az egyik alkalommal a kultúra és a sport egymásra találásának elősegítése volt. A közönség akkori önkéntes adományait, a közel 500 ezer forintot is a tárlat kialakítására fordítottuk. A kispályás labdarúgók egy kupa révén 150 ezer forinttal járultak hozzá a kiállításhoz. Talán elsőként kellett volna említenem a támogatók között a gyöngyösi képviselő-testületet, és Hiesz Györgyöt. Biztosítják a tárlatnak otthon adó épületet, emellett komoly anyagi hozzájárulással is segítenek. Ennek végösszegét nem tudom megmondani, mert a folyamatnak még nincs vége. Hozzávetőlegesen a kiállítási berendezés másik felének a beszerzését segítették – részletezte Balázs Ernő.

A tradicionális gyöngyösi sikersportágak - többek között a labdarúgás, tenisz, birkózás, ökölvívás - relikviái mellett az újabbak ereklyéi is láthatók a tárlaton. Olimpikonok, paralimpikonok, világ- és Európa-bajnokságokon járt versenyzők érmei, tárgyi emlékei mellett helyi FIFA labdarúgó játékvezetők sporteszközei is megtekinthetők. Balázs Ernő hozzátette, jogszabályi kötöttségek miatt nem múzeum az állandó kiállítás neve. Ezzel együtt a gyöngyösi köznyelv már most méltán múzeumnak nevezi a gyűjteményt.