A siroki felfedező, Lendér Norbertet először egy filmben látott részleteket a párizsi alagútrendszerből, így találta ki, hogy ő is ellátogasson oda a barátaival. Már többször nekivágtak a felfedezésnek, s már korábban is úgy tervezték, visszatérnek még. Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, emberi csontokat, áldozati oltárokat is találtak legutóbbi útjukon a Párizs utcái alatt meghúzódó rejtélyes világban.

Most ismét útra keltek, s újabb kalandokban volt részük. Elképesztő dolgokra bukkantak, még egy tömegsírt is megtaláltak.

– Újra ellátogattunk Franciaországba, s ezúttal még lentebb mentünk a katakombákban. Egy hétig túráztunk, voltunk egy hadihajó temetőben is például. Korábban már négyszer jártam ott, de a mostani út volt a legérdekesebb – mesélte el portálunknak Lendér Norbert.

Sokkoló dolgokra bukkant a siroki felfedező

Forrás: L.Norbert Explorer /Facebook

Mint mondta, az átlagemberek bele sem gondolnak, mi húzódik a lábuk alatt. Találtak lent egy új termet, tele emberi csontokkal, sátánista helyiséget és áldozati asztalt is.

– Az ottani emberek ezek fölött élik az életüket, úgy mennek haza aludni, hogy valószínűleg fogalmuk sincs, mi lehet a házuk alatt, közben pedig rengeteg holttest és csontok vannak lent a mélyben – jegyezte meg.

Kalandjaikról közösségi oldalán is beszámol Lendér Norbert, és az útjukat meg is örökítették, rengeteg fényképet és videónak való anyagot készítettek. Az olykor megrázó képsorok között látszik, ahogy megtaláltak egy föld alatti tömegsírt, tele csontokkal és koponyákkal.