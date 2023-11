– Sziasztok! Dóra és Ádám vagyunk és a segítségetek kérnénk! Itt vagyunk pár napja Tenerifén és szeretnénk pár hónapot itt eltölteni. Olyan lehetőségek érdekelnének mint például az önkéntes munkák esetleg normális munka vagy csak egy kis szeglet, finca ahova akár egy sátrat le tudunk tenni hosszabb időre akár csak pár napra – így kezdődött a bejegyzése egy Facebook-csoportban, annak a Heves vármegyei párnak, akik most a Kanári-szigeteken keresnek munkát.

A csoportban közzétett bejegyzésből többek között kiderült az is, hogy a 29 éves Dóra vendéglátásban dolgozik, párja a 35 éves Ádám pedig az építőiparban. Valamint elmondásuk szerint mindketten pozitív, mosolygós emberek. Portálunk megkereste a vidám és kalandvágyó, utazó párost, akik jelenleg is a Kanári-szigeteken tartózkodnak, Tenerifén.

Mint már említettük, mindketten Heves vármegyeiek, most több ezer kilométerre vannak otthonuktól. Nagyon szeretnek utazni, és megismerni a világ szépségei, kultúráit. Mint mondták, ezt a kanári-szigeteki utazást már egy pár éve tervezgetik. A mostani külföldi útjukat tavaszig gondolták, feltéve, ha minden jól megy nekik.

A Facebook csoportban még a munkát és alvóhelyet kerestek maguknak. Azóta már sikerült is nekik találni. A magyar páros napi pár órában önkénteskedik egy csodaszép telken, ahol a táborukat is felállíthatták. Nagyon szeretnek vadkempingezni, sátrazni, így ez egy ilyen csodás szigeten különösen nagy élménnyel tölti el őket – részletezték portálunknak.

Természetesen megkérdeztük őket arról is, amire valószínűleg sok olvasónk kíváncsi, hogy milyen is az élet odakint. Dóra és Ádám le vannak nyűgözve. Minden nap jut egy kis idő nekik felfedezni újabb helyeket, ugyanis a sziget tele van csodásabbnál csodásabb látnivalóval. Elmondásuk szerint az emberek vidámak, kedvesek és nagyon udvariasak, a közhangulat pedig ahogy írták, fenomenális.

Dóra és Ádám szeretnek új helyeket, kultúrákat megismerni

Forrás: Beküldött fotó

Kiderült, hogy jártak már más országokban is, többek között az USA-ban, Kanadában és több európai országban is. Volt, ahol csak kirándultak de volt ahol dolgoztak is, viszont Tenerifén messze a legsegítőkészebbek az emberek, írták ezt személyes tapasztalatuk alapján. Azt viszont nem gondolták, hogy a posztjuk ekkora hatással lesz az ottani magyarokra. Rengeteg üzenetet kaptak, számtalan lehetőséggel – mesélték boldogan.

Szeretnek utazni, ismerni, tapasztalni. A túrázás szerelmesei, ez is bizonyítja hogy két nagy túrazsákkal bárhová útnak indulnak.

– Úgy jöttünk ki a szigetre, hogy nyaralunk 2-3 hetet és ha esetleg lehetőség adódik, hogy tovább is itt maradjunk, akkor élünk vele így több időnk marad megismerni a helyet és a kultúrát – osztotta meg portálunkkal az utazó páros.

Szeretnek kempingezni és ennek hála a költségeik kisebbek. Jó érzés számukra kiszakadni a mókuskerékből és átérezni a szabadság szellemét.

Úgy éld az életed, hogy mikor halálod pillanatában lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végig nézni!

– ezzel az idézettel zárták élménybeszámolójukat.