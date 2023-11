Adácson, a helyi Zéta Kulturális Egyesület szervezésében, immár 25. alkalommal rendezik meg az Országos Falusi Színjátszó Találkozót­. A negyedszázados jubileumát ünneplő hétvégi esemény egyben a 13. Kárpát-medencei Színjátszó Találkozó is. A Magyar Szín-Játékos Szövetség szakmai támogatásával évről-évre zajló, nagy hagyományú eseményre elsődlegesen azon magyar nyelven játszó amatőr színjátszó csoportokat várják az egész Kárpát-medencéből, amelyek falvakban, községekben működnek, illetve elsősorban falvak, községek lakosságának, közönségének játszanak.

Pénteken kora délután az általános iskola aulájában Soha Márton, Adács polgármestere, Kary József, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott közszolgáltatási igazgatója és Szekeres Jánosné, a rendező egyesület elnöke köszöntötte a vendégcsoportokat.

Szekeres Jánosné immár a művelődési ház nagytermében a megnyitó résztvevőit tüdvözölve hangsúlyozta, sokan már sokadik alkalommal vannak jelen az országos színjátszónapokon.

– Egy színjátszó csoportot azt élteti, ha van kinek bemutatni azokat a darabokat, amelyeket megtanult. Olyankor tudjuk elfelejteni az éjszakába nyúló próbákat, az egyéb megpróbáltatásokat, hiszen a közönség tapsa mindennél többet ér – fogalmazott Szekeres Jánosné.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, a rendezvény védnöke azzal kezdte nyitóbeszédét, hogy nem egyszerű dolog színpadon állni a közönség előtt.

– Az előadók, nincsenek könnyű helyzetben. Szembe világítanak a reflektorok, dobog alattuk a színpad, és még a szöveget is tudni kell. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk. Mint ahogy büszkék vagyunk a kultúránkra, a színjátszásunkra, azokra, akik önként veszik a fáradságot, hogy egy-egy darabot betanulva eljöttek erre a fesztiválra, hogy együtt ünnepeljenek velünk. Mi is a kultúra számunkra? Engem meghatott ma a vendégek köszöntésekor a fiatalok tánca, akik gyönyörű népviseletben olyan szép koreográfiákat adtak elő, hogy mindenki mosolygott közben. Azért történt ez, mert maguk az ifjak is élvezettel, jókedvvel táncoltak. Nekünk ez a magyarságunk, ez a kultúránk. Tiszteljük azokat az embereket, és felnézünk rájuk, akik a mi szórakoztatásunkra önként lépnek a színpadra, és ékesszóló magyar nyelven adnak elő műveket itt, a Kárpát-medencében. Azt kívánom, adja a Jóisten, hogy legyenek olyan fiatalok, akik majd átveszik a stafétabotot a maiaktól – fogalmazott Szabó Zsolt.