Hozzátette, hogy ezek a színvonalas hazai cukrászdák, ahol frissen készült sütemények választéka kínálja magát, a helyi családok, vállalkozások munkája jóvoltából, szinte minden településen megtalálhatóak. Ez már önmagában érték és megbecsülendő. Az országtorta is azt a tradíciót őrzi, hogy folyamatosan szülessenek új receptek, ötletek, melyek hazai ízekből és vagy alapanyagokból készülnek, ezzel is reprezentálva hazánkat és a cukrászmúltat. Ezekből is klasszikus desszertek lesznek egyszer, emelte ki a szakíró.