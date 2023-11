- Természetesen a fővároson kívül is szép számmal találunk szebbnél szebb karácsonyi vásárokat; Győrben például november 25-től december 23-ig tart majd a hagyományos adventi vásár, ez pedig nem csupán a környékről, de távolabbról is magához vonzza a karácsonyi turizmus rajongóit, a Széchenyi tér és a Dunakapu tér ilyenkor ugyanis ünnepi dekorációba öltözik. A 2000 óta a szegedi Dóm téren tartott rendezvénysorozatot is sokan szeretik. A teret övező impozáns környezetnél nehezebb is elképzelni jobb helyet megmártózni a karácsonyi hangulatban, de programoktól lesz gazdag a Dugonics tér is, ahol egy fényszarvas is várja majd a szelfizni vágyókat advent idején.

Egerben, a Dobó téren árusok, díszkivilágítás, élőzenei színpad, körhinta és mézeskalács várja a vásári turizmus kedvelőit, sőt Heves vármegye székhelyéhez és annak környékéhez híven külön erre a célra dedikált Forralt Bor Falu is helyet kap a várkapitány szobrának szomszédságában - fogalmaz az Origo cikke.