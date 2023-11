Pécsi Norbert Sándor a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője ismertette portálunkkal a keddi havazáshoz kapcsolódó munkákat.

– Valamennyi munkagépünk GPS jeladóval van felszerelve és olyan komplex flotta menedzsment rendszerrel rendelkezünk, hogy másodpercre pontosan látjuk, hogy hol, mikor, milyen tevékenységet végeznek. Ez alapján is elmondható, hogy hétfő este óta folyamatosan dolgoznak a szakembereink a Mátrában is - kezdte a kommunikációs osztályvezető.

– Hétfő este 21 órakor a hevesi mérnökség 1, az egri 6, míg a gyöngyösi 5 géppel kezdte el a megelőző sószórást a kezelésükbe tartozó országos utakon. 23 óra 30 perckor a gyöngyösi mérnökség további 2 géppel szintén újabb beavatkozásokat kezdett el a Mátrában. Az első fordulókörök után 2 óra 30 perckor a hevesi mérnökség 6, az egri pedig 5 géppel újabb körre indult. Hajnali 3 órakor a gyöngyösi kollégák 2 géppel hóekézést és sószórást, további 3 géppel síkosságmentesítést kezdtek. Ezekkel a körökkel reggel 6 órára végeztek, közben az egri gépek újabb körre indultak. A reggel 7 órás műszakváltás után (két műszakban, 7-19 és 19-7 óra között dolgoznak mérnökségeink a téli időszakban) újabb két gyöngyösi gép indult a Mátrába, őket 9 óra előtt követte egy újabb gép. A havazás előtti megelőző sószórás időben megtörtént, de a gépjárművek „törőhatása” a hajnali órákban nem érvényesült, tekintve a csekély gépkocsiforgalmat. Az útszórósó önmagában nem tudta kellően kifejteni olvasztó hatását. Galyatető térségében az éjszaka folyamán 10-15 cm friss hó hullott. A folyamatos takarítás ellenére és a csekély gépjárműforgalom miatt az utak burkolata havas, hókásás volt, ott jelenleg is két gépünk dolgozik a hóeltakarítási munkákon, míg a 24-es főút és bekötőútjai már sónedvesek - részletezte Pécsi Norbert Sándor.

– Korábban is arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ha folyamatosan esik a hó és van csapadékutánpótlás, akkor a gépek egy fordulóköre alatt, ami nagyjából 2-4 órát vesz igénybe, újra havas lehet az út és újabb beavatkozásokra van szükség. Teljes kapacitással dolgoztunk és dolgozunk az országos utakon, Heves vármegyében összesen 3 telephelyről, vagyis a vármegye 3 pontjáról kell eljutnunk minden általunk kezelt útra. Összefoglalva: a folyamatos munkavégzésünk mellett is lehetnek és lesznek is még télies útviszonyok, ezzel számolnia kell minden közlekedőnek. Arra kérjük az autósokat, hogy csak téli gumival felszerelt járművekkel induljanak el és vezessenek a szokásosnál is óvatosabban a téli hónapokban - hívta fel a figyelmet a kommunikációs osztályvezető.

Korábban számoltunk be arról, portálunkkon, hogy rengeteg hó esett a Mátrában, de dolgoznak a hókotrók.