- Nagyon korszerű lakótelep volt és mint mindenki, aki ott lakott, én is az erőműhöz kötődtem; ez volt a természetes. 14 éves koromban anélkül, hogy pontosan tudtam volna, mit csinál egy villamosmérnök, azt mondtam, hogy én is villamosmérnök leszek. Szakmai szempontból egyenes volt a pályám. Budapesten van még ma is egy villamosenergia-ipari technikum az Üteg utcában – ide kerültem vidékről. Nagyon híres technikum volt, oda jártam négy évig, és ott tanultam meg a szakmám alapjait. Ha az kimarad, nem biztos, hogy elég lett volna, amit az egyetemen tanultam: az, hogy technikumba jártam, szakmailag nagyon sokat jelent. Ma is megvannak a régi tankönyveim - foglalta össze középiskolás éveit.

Az érettségi után magától értetődő volt számára, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemre megy majd, ott is a Villamosmérnöki Karon az erősáramú szakra.

- Már a tanulmányaim alatt szerződésem volt a Mátravidéki Erőművel arról, hogy oda megyek vissza dolgozni az egyetem elvégzése után. Azonban mire befejeztem az egyetemet, az erőmű bezárt. Az akkori energiapolitikai döntés alapján a széntüzelési erőművet átállították olajtüzelésre, mondván, hogy olcsó az olaj. Azután megérkezett az olajválság, az erőműbe pedig olaj nem is jött soha – idézte föl Tari Gábor.

A szakember így hálózattervező mérnökként kezdte a munkáját, majd eljutott a MAVIR vezérigazgatói székéig is. Az MVM-be kerülve kezdetben az elektromos hálózat nagyfeszültségű vezetékeinek rendszerével, a transzformátorállomások elhelyezésének tervezésével foglalkozott. A hálózattervező terület kibővült a hálózat létesítési tevékenységgel is, ahol idővel osztályvezető lett. Pályája innen egyre emelkedő lépcsőn keresztül vezetett a MAVIR Zrt. (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító) vezérigazgatói posztjára .

Jelenlegi munkahelye, a Paks II. beruházás Magyarország gazdasági fejlődésének egyik alappillére, ahol az 1969 és 1987 között felépült magyar atomerőmű négy 500 megawattos blokkja közvetlen szomszédságában további két 1200 megawattos blokk épül.

Tari Gábor a Magyar Építőknek elmondta, a paksi telephely eredeti kiválasztása előtt is nagyon komoly előkészítő munkát folytattak elődeink. A környezet óvásán kívül a könnyű elérhetőség, a jó infrastruktúra, illetve a bővíthetőség is fontos szempont volt. Ezek megmaradtak, így jelölték ki az új atomerőmű helyét is, számos hálózati elemet nem kell megépíteni.

A hazai elektromos hálózat fejlesztésének vezető szaktekintélyét többek között a rendszerszemlélete és -ismerete miatt keresték meg, aki az új blokkok villamosenergia-rendszerbe illesztése kapcsán folyamatosan egyeztet a MAVIR-ral is. A fő feladata eddig az új erőmű villamos létesítési engedélyének megszerzése volt, melyet a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) adott ki Paks II. részére, most pedig az abban leírt feladatok menedzselése képezi fő tevékenységét.

- A nagyobb fókuszt az OAH (Országos Atomenergiai Hivatal) létesítési engedélye kapta, azonban a MEKH létesítési engedélye ugyanúgy elengedhetetlen része az építkezés megkezdésének. Enélkül az engedély nélkül nem lehetett volna elkezdeni a kivitelezést. A törvényi előírások alapján összeállítottunk egy igen komoly műszaki dokumentációt és ennek alapján adtuk be az engedélykérelmet, amit meg is kaptunk 2020 decemberében – mondta Tari Gábor a Magyar Építőknek.