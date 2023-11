Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos látogatott csütörtökön Horváth László országgyűlési képviselő meghívására Gyöngyösre annak az országjáró rendezvénysorozatnak az állomásaként, amelynek a témája az újabb nemzeti konzultáció. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a konzultáció valamennyi kérdése önmagában is nagyon fajsúlyos.

– Az Európai Unió szemében szálka vagyunk, mert itt vagyunk, még mindig itt vagyunk, és erősebbek vagyunk, mint korábban. Miért szálka ez a brüsszeli bürokraták szemében? Mert Magyarország példája azt mutatja, hogy egy ország sikeres lehet úgy is, hogy nem hajol meg a brüsszeli globalista elit akarata előtt. Nehéz évek után vagyunk. Kezdődött a pandémiával, s amikor azt hittük vége a bajoknak, háború tört ki a szomszédunkban. Aztán a Közel-Keleten még egy. Közben Brüsszel nemhogy nem segít, de hátráltat is. A következő években is a veszélyek időszaka vár ránk. Magyarország most békés és biztonságos ország. A magyar kormány mindent megtesz ezután is, hogy így is maradjon. Brüsszel azonban el akarja törölni nálunk a rezsitámogatást, a kamatstopot, az extraprofitadót, a gyermekvédelmi törvényt, migránsgettókat akar létrehozni hazánkban is, ránk akarja erőltetni a ki tudja mivel vegyszerezett, génmódosított ukrán gabonát, tengerentúli pénzekkel akarja befolyásolni a magyar politikát, továbbra is háborúpárti politikát akar folytatni, és így tovább. A mostani nemzeti konzultáció azért nagyon fontos, mert ha nem vesszük a saját kezünkbe a sorsunk alakulását, senki sem fogja helyettünk – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.