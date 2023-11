Szándékos véletlen címmel nyílt kiállítás szombaton a szihalmi Magyar-Tár-Házban működő Szabadkéz Galériában. A 8 női alkotó – Egervári Júlia, Gulyás Andrea Katalin, Imre Mariann, Papp Ildikó, Piszmán Lilla, Richter Sára, Szíj Kamilla és Töttös Kata – műveiből álló tárlat megnyitóján Márkus János András, a Tár-Ház igazgatója elmondta, hogy a galériával immár 5-6. éve működnek együtt.

– Igen termékeny ciklus áll a hátunk mögött. Idén a galéria művészeti programjában a III. Téli Szabadkéz Művésztelepet tartottuk meg először, igaz, az energiaár-robbanás április utolsó és május első hetében. Ez önmagában is egy zárókiállítással végződött a telepen készült alkotásokból csakúgy, mint a szokás szerint három hetes V. Nyári Szabadkéz Művésztelep. Közben a galéria művészei, felkérésre, Óbudán állították ki az alkotásaikat, amelyek nem csak a nálunk született munkáik voltak. Három napja zárult Lipkovics Péter képzőművész önálló tárlata, és most az idei esztendő utolsó megnyitójához érkeztünk. Nagy örömünkre szolgált az ötlet, hogy ezúttal csak képzőművész hölgyek munkáit mutassuk be, természetesen hűen a a galéria mottójához: a szabad gondolatok, szabad kezek alkotó tevékenységének az eredményét láthatja a látogató. A művésztelep, illetve a galéria idei történetében ez az utolsó esemény, de már látjuk a jövő évi első állomásunkat. Ez a IV. Téli Szabadkéz Művésztelep lesz január 15. és 28. között. A résztvevő alkotók kiléte még nem végleges, folyik a szervezés. Az érdekességét az adja, hogy ha együtt számoljuk a téli és a nyári alkalmakat, akkor ez már éppen a 10. művésztelep lesz nálunk – összegezte Márkus János András.