- Továbbra is az egymásra mutogatás, a felelősség áthárítása, a megmagyarázhatatlan megmagyarázása a vezérlő elve az egri városvezetésnek. Most éppen azt próbálják megmagyarázni, miért veszíthet a város milliárdokat a Modern Városok Program meg nem valósult fejlesztései miatt. Mirkóczki Ádám polgármester továbbra is azt teszi, amihez legjobban ért: kommunikációs módszerekkel próbálja áthárítani a felelősséget. Amihez nem ért, az a városvezetés, ezért azt nem is gyakorolja - állítja a Fidesz és KDNP lapunkhoz eljuttatott közleménye.