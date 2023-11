Apostol Nikolett gumicsizmára cserélte a rendőr egyenruháját, s most egy poroszlói tanyán él családjával. Amellett, hogy szörpöket és különböző szószokat is készít, rengeteg teendő akad még a bitrokon. Etetni kell az állatokat, takarítani kell utánuk, sok tehát a feladat, de szép pillanatból is legalább ugyanannyi kijut, jegyezte meg.

A cukiságmérőt kiakasztó mosolygós bárányok mellett sok állat veszi körül őket, s varázsolják vidámabbá a napjaikat.

Molli, a szamár mellé a napokban érkezett a tanyára egy újabb csacsi, aki a Bözsi nevet kapta.

– Bözsit a nagyszüleimtől kaptam úgynevezett emlék ajándékként. A nagypapám a nagymamámról nevezte el a négylábút, akinek nagyon örültem. Szerintem minden ember gyereknek érzi azonnal magát, amikor meglát egy szamarat. A hosszú fülükkel és élénk szemükkel pillanatok alatt belopják magukat a szívünkbe – mondta el portálunknak Apostol Nikolett.

A szamarak szinte mindenhová követik őket a tanyán, s nem ritka, hogy mókás viselkedésükkel csalnak mosolyt az arcukra.

Ilyen pillanatokat örökített meg Apostol Nikolett, s a videót megosztotta közösségi oldalukon.