– Használ az utolsó reményt jelentő németországi kezelés az agydaganatos Marcikának, aki nemrég hazatért a kölni kezeléssorozatának legutóbbi részéről, ahol újabb esélyt kapott a gyógyulásra és az életre. A következő kezelési ciklus árára is megvan már a fedezet, de mivel valószínűleg még hosszú ideig szüksége lesz az agydaganattal küzdő kisfiúnak a terápiára, így az adománygyűjtés folytatódik – osztotta meg portálunkkal Nádudvari Péter gyógypedagógus és jótékony sportoló.

A Recsken élő Szabó Marci már évek óta küzd a gyilkos kór ellen.

– A kemo- és sugárterápia nem vezettek eredményre, de a család rátalált egy kölni magánklinikára, és az ottani speciális kezeléssorozatnak köszönhetően a kisfiú újra reménykedhet a gyógyulásban. A komplex módszer egyik eleme az úgynevezett vírusterápia, amely során olyan kórokozókat juttatnak Marci szervezetébe, amelyek csak a daganatos sejteket támadják meg. A kezelési ciklusokra a kisfiú szervezete jól reagál. Egy kezeléssorozat ára kétmillió forint, Marcikának négyhavonta kell részt vennie egy ilyenen – részletezte Nádudvari Péter a portálunknak eljuttatott közleményében.

A gyógypedagógus, jótékonysági futó elhatározta, hogy segít a családnak, és az idei vállalásával – amely során a debreceni Nagytemplomtól a Kékes csúcsáig is elfutott – már két kezeléssorozat árát is előteremtette. Ám a gyűjtést nem zárta le, ugyanis szeretné, ha a harmadikra is összejönne a fedezet.