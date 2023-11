Vármegyénkben napok óta bőséges csapadék hullik. A bakancsos erdőjáróknak ez nem túl jó hír, hiszen a kirándulások alkalmával több kilónyi sár tapadhat a cipő, a csizma talpára, nehezítve a gyaloglást. A legmerészebb gombavadászokat azonban ez nem tartja vissza, hiszen tudják, gazdag zsákmány vár rájuk. Sok szerencsét kívánunk nekik, néhány jó tanács kíséretében.

Az erdokostolo.hu oldalon arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor még jobban kell arra figyelni, hogy ne szedjünk többször elázott, esetleg már bomlásnak indult gombát. Az idősnek is látszó termőtestek ilyenkor már biztosan szétáztak. Persze fajfüggő is, a kemény húsú gombák kevéssé veszik fel a vizet. A vizes gomba sokkal rövidebb ideig tartható el, gyorsabban indul romlásnak. Idősebb fenyőtinórukból, lilatönkű pereszkéből, szürke tölcsérgombából akár csavarni lehet a vizet, ha elázott. A törékeny, "eleve alig ér haza épségben" gombák, mint például a nagy őzlábgomba is alaposan el tud ázni, ebből is csak a fiatal példányokat érdemes csak szedni ilyenkor.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy ráadásul ilyentájt jönnek elő bőven olyan gombafajok is, melyek nehezebben emészthetők, alapos hőkezelés mellett is van, akinek megárthatnak. A most gyakori gyűrűs tuskógomba mellett ilyenek lehetnek még például az érdestinóruk, az aromás, illatos pereszkék, mint a lila pereszke, a szürke tölcsérgomba.

Túrákon, tanfolyamokon nem egyszer számolnak be a résztvevők más olyan gombákról is, amit valakinek a szervezete nem tolerál. Ilyen például a júdásfülgomba, gévagomba (ennél különösen fontos, hogy fiatal legyen), de legutóbb a laskagombát is említette valaki. Szóval egészséges, nem öreg, nem átázott, megfelelően hőkezelt gomba esetén is az első kóstolás legyen óvatos!

A végül még egy fontos tanács az oldalról: Lehetőleg ne gombát vacsorázzunk! A gombák sejtfalát alkotó kitin nehezen emészthető, és nem jó egész éjjel harcolni álmunkban emiatt. További és hasonló biztonsági szempontok a gomba- és vadnövénygyűjtésre vonatkozóan az https://erdokostolo.blogspot.com/ olvashatók. (fotók is itt találhatók)

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)