Az elmúlt hétvégén folyamatosan járták a község utcáit, néhol szerszámokkal vezették el a vizet. Tapasztalataik szerint az ingatlanok előtt nem minden esetben törődnek az átereszek tisztításával, márpedig ez az ott lakók kötelessége.

Elkezdték a problémás helyeken a gépi tisztítást, szabályozást, s ezt hamarosan folytatják. Arra kéri a recskieket, hogy szánjanak arra időt és energiát, hogy portáik előtt is rendszeresen takarítsák a vízelvezető árkokat.

Ugyancsak aggódva figyelték a hétvégén Sirokban a szűnni nem akaró csapadékot. Tuza Gábor polgármester szerint a közmondás is azt mondja, hogy "a lánc olyan erős, amilyen erős a leggyengébb láncszem". Most úgy néz ki, hogy az villámárvizek elleni védekezésben Sirokban, a leggyengébb "láncszem" a Szabás-patak. Van ugyan felül záportározó, burkolt árkok is épültek, így a lenti részeken a Tarna is be tudná fogadni az esővizet, de a Szabás-patak úgy be van rakódva fűvel, fával, hordalékkal, hogy a nagyobb mennyiségű, hirtelen lezúduló vizet nem tudja elvezetni. A községvezető ígéretet kapott a mintegy 800 méteres szakasz kitisztítására, de végül is a 17 tisztítandó vízfolyásból, másik négy mellett, a Szabás-patakot is kivették. Igen ám, de így árvíz esetén a fél falut elönti a víz.

- Fogalmazhatnék úgy is, hogy akkor nem a kútba piszkítottunk, csak a kávájára, a szél meg belefújta! - írja közösségi oldalán. Ha ez a munka elmarad, az elmúlt évek jelentős csapadékvizes beruházása sem éri el a célját, hiszen a veszély fennmarad árvíz esetén. Azt ígéri, nem hagyja annyiban a döntést. Küzdeni fog a Szabás-patak kotrásáért.