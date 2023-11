Az egyetem rendezvényközpontjába látogat ugyanis az Országos Gaming Expo. Összemérhetitek tudásukat a résztvevők PC, és konzol standokon, fotózkodhatnak híres film-, és képregényhősökkel, de akár kormány mögé is ülhetnek, és tesztelhetik magukat szimulátorokban. Az egész Expo-t végigkísérő Rocket League verseny is megelevenedik, ugyanis távirányítós autóval is focizhatnak majd. A belépés természetesen ingyenes.