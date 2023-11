Arról is beszélt, hogy Brüsszel szeretné, hogy Ukrajna az EU tagja legyen de ő úgy látja, ha Szerbiát és Montenegrót nem tekintik EU érett államnak, akkor Ukrajna sem az.

– Azt akarják, hogy fogadjuk be az ukrán gabonát vám nélkül. Ám olyan vegyszereket használnak és olyan módon termelnek, ami sosem lesz versenyképes a mi minőségi gabonánkkal. Nekünk ez nehéz helyzetet okozna gazdaságilag, így nem fogadjuk el ezt. Azt is akarják, hogy azokat az intézkedéseket, melyek a magyar családok életet könnyítették – vagyis a rezsicsökkentést, a kamatstopot – töröljük el. A jövőnket is célba vette Alex Soros köre: LMBTQ, gender propagandát honosítanának meg az iskolákban és óvodákban. Folyamatosan célkeresztben van a gyermekvédelmi törvény. Pedig valaha az Európai Uniót a béke illetve a jólét érdekében hozták létre. Most az EU fél lábbal benne van az ukrán konfliktusban, a gazdasági mutatók pedig a brüsszeli szankciók miatt romlanak – sorolta Nagy János.

Kifejtette, a tervezett konzultáció témája lesz a rezsicsökkentés, a kamatstop és az extraprofitadó. Mint mondta, ezek a Honvédelmi Alapba illetve a Rezsivédelmi Alapba kerültek, mint a közteherviselés egy formája.

– Semmi köze a bürokratáknak ahhoz, hogy ide ki jön be és hogyan éljünk. Minden fórumon megkérdezik tőlem, hogy miért nem lépünk föl keményebb eszközzel a migránsok ellen. Képzeljék el, hogy egyik oldalon vannak a migráns bandák terrorista gyanús személyekkel, a másik oldalon meg a határőrök, akik kettesével járőröznek. Olaszország, Németország, Franciaország tele van olyan elemekkel, akik közbiztonsági problémát jelentenek és párhuzamos struktúrát építenek, például van saját rendészetük. Ezért is akarják ezeket az elemeket eltávolítani saját országukból, leginkább keletre. Az új idegenrendészeti törvény a Parlament elé kerül, ez sem fog tetszeni Brüsszelnek. Csakhogy Brüsszel nem fizeti ki a pénzt, ami Magyarországot illeti, több ezer milliárd eurót. Nyilvánvaló, hogy ennek politikai célja van, de a végsőkig ki fogunk tartani, ám ehhez érvek kellenek, s a nemzeti konzultáció ennek lehet alapja – magyarázta. Hozzátette, az, hogy más országok megkapják a nekik járó pénzt, versenyképességi problémát is jelent. Kifejtette, szerinte el fog jönni az a pillanat, amikor az USA leveszi a kezét Ukrajnáról, a kérdés, mi fog akkor történni.

– 1956-ban velünk is eljátszották ezt nyugati szövetségeseink – tette hozzá.

Arról is hosszasan beszélt, hogy szerinte Brüsszel nem érti meg a gyermekvédelmi törvényt. Hangsúlyozta, hogy az nem a homoszexuálisok ellen szól. Kitért arra is, hogy úgy látják, a magyar baloldali politikai szereplőket külföldi pénzekkel finanszírozzák, hogy megbuktassák a nemzeti keresztény kormányt.