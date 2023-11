Idén az egri egyetemen zajlott a gyermekek médiahasználatát társadalom- és jogtudományi szempontból bemutató tudományos konferencia. Az eseményt tavaly rendezték meg először, de a sikerességét tekintve idén, másodjára is megszervezték. A Légy tudatos a MÉDIÁ(D)ban is! Digitális önvédelem a nevelés és szabályozás tükrében címet viselő konferencia és workshop főszervezője a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, idén pedig társszervező és házigazda az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.

A kétnapos rendezvény célja az volt, hogy bepillantást nyújtson abba a tudományos háttérbe, amelynek eredményei meghatározzák a digitális médiakörnyezetben a gyermekvédelem szempontjait. A médiaszabályozásban a gyermekvédelem kiindulópontja, hogy a gyermekek, életkorukból fakadóan kiszolgáltatott helyzetben vannak a média hatásaival szemben, ezért életkoruknak megfelelő odafigyelésre és védelemre szorulnak. A konferencia előadói a pszichológia, a neveléstudomány, a pedagógia, a kommunikációtudomány, valamint a jogi szabályozás területein keresztül elemzik a média gyermeki megértésre, a pszichikai és érzelmi feldolgozásra gyakorolt hatását.

Ficzek László közvetítette dr. Ternyák Csaba, egri érsek szavait, aki szerint a média megértése és megfelelő használata a kiskorúak védelmét szolgálja. A digitális környezet egyfajta veszélyforrás a gyermekekre nézve, mind szociális, pszichológiai, fejlődési és társadalmi szemszögből nézve. A 9-16 éves korosztály legjellemzőbb időtöltése az internetezés, azon belül is a közösségi oldalak használata. Az élet valódi és nem a virtuális térben zajlik, ezt kell megérteni mindenkinek.

Az egyetem rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona hasonló gondolatokat fogalmazott meg, bár kiemelte, hogy a médiának, az internetnek és a fejlődő technológiának van pozitív oldala is.

– Meg kell találnunk a megfelelő arányokat a médiafogyasztásban és eszközhasználatban egyaránt. Ahhoz, hogy a gyermekeket, védelem középpontjában állókat meg tudjuk óvni, ahhoz először nekünk kell megismernünk azt, hogy mivel állunk szemben. A technológiának van jó oldala is, a média is lehet jó irányú, amennyiben képesek vagyunk tudatos polgárként azt a javunkra fordítani. A nevelés, a védelem maga a kommunikáció, ezért ezt alkalmaznunk kell, nekünk kell példát mutatni. A világot telefonnal a kézben is meg lehet ismerni, az életet is lehet így élni, amennyiben az arany középúton járunk – mondta az egyetem rektora, aki nagyon hálás azért, hogy idén az egri egyetem adhatott otthont ennek a fontos konferenciának.

A Médiatanács tagja, Szadai Károly is köszöntőt mondott, mellette pedig kiemelte az egyik, számára fontos témát.

– A médiahasználattal kapcsolatban, mint sok más élethelyzetben is, a kizárólagos pánikba esés nem megoldás. Nincs értelme valamit teljes mértékben kizárni az életből, azért, mert félünk tőle. A megismerésben rejlik a kulcs. A médiának számos hasznos és káros oldala is van, nekünk az a feladatunk, hogy az adott lehetőségekhez mérten ezt feltérképezzük, hogy a gyermekeknek tovább tudjuk adni a tudást. El kell tudnunk különíteni két oldalt, tudnunk kell, hogy mi lehet káros hatással egy gyermekre és mi nem. Nyilván, ezek a határok már nem élesek, szinte elmosódnak, ezért van szükség a megismerésre. Ha mi magunk megismerjük és megtanuljuk, segíthetünk nekik is, ezzel megvédve őket a káros hatásoktól – összegezte a média és eszközök megismerésének fontosságát Szadai Károly.

