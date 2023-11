– Elkészült az év elején leomlott a támfal a Szépasszony-völgyben – mondta Minczér Gábor alpolgármester péntek délelőtt a völgyben.

– A helyreállítás 8 millió forint vis maior pályázatból, s összesen közel 13 millió forintból valósult meg. A támfal azért omlott le, mert a Szépasszonyvölgy utca csapadékvize részben itt jött le, de nem volt kiépített védmű. Így pedig jelentős vízterhelés érte a támfalat – magyarázta az alpolgármester.

Hozzátette, hogy nem csak a falat, de a felette lévő lépcsősort is megújította a kivitelező Geoteam Kft.

– Lépcsősor, járda, vízelvezető szegély is készült a támfal felett. Így már a jövőben lefut a víz és nem károsítja a falakat remélhetőleg. Egyébként nem messze a lépcsősor végén egy másik támfal is rossz állapotú, a jövő évi költségvetésből szeretnénk ezt is megújítani, mert egyes részeit már most is omlásveszélyesek. Amiatt sürgető, hogy a következő évi költségvetési tervezetbe erre is gondoljunk – emelte ki az alpolgármester.