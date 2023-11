Vojnits Csaba Ferenc településtervező a tervezést kivitelező Urbanitás Kft. munkatársa illetve Sánta Izabella a tervező Pro Regio Nonprofit Kft. munkatársa válaszolt a kérdésekre. Vojnits Csaba elmondta, a településterv két részből áll, egy fejlesztési és a rendezési tervekből. A változtatás egyrészt szükséges a vonatkozó országos szabályozások változása miatt, másrészt eseti módosításokat tartalmaz harmadrészt pedig problémakörökhöz kapcsolódik. Ilyen például a belváros zsúfoltsága, a lakásszámok, a parkolóhelyek száma és a zöldfelületek csökkenése.

– Az egész nyugati külterületre és a Galagonyás dűlőre nem volt korábban szabályozási terv. Ezeket közel azonosan kezeljük mint a keleti, már szabályozott részeket. Különleges eset Egerben például, hogy vannak közel 100 százalékos beépítettségű kisebb területek, például a pincék. Nyilván országosan nincs olyan területi kategória amely ilyen mértékű beépítettséget engedélyezne, ezt egyedileg kell kezelni a városban. Szintén jellemző, hogy a zártkertekben építkeznek és kiköltöznek az emberek a város szélére, hiszen mára már be is lehet jelentkezni akár egy nyaralóba is. A lakóház építés a zártkertekben nem legális, de a valóság ez. A beépíthetőség pedig az országos szabályozás módosítása miatt egyes területeken növelhető 3-ról 5 százalékra – részletezte.

Arról is beszélt, hogy mikor elkezdték készíteni a tervet még volt esély arra, hogy a buszpályaudvar a majdani Intermodális csomópont (IMCS) megvalósulásával teljesen kiköltözhetne a Barkóczy útról, ám mostanra a projekt megvalósulásának ideje révén sem túl valószínű ez a megoldás. Vélhetően részben valósul meg a kiköltözés, a távolsági járatok kerülhetnek ki majd akkor, ha megvalósul az IMCS.

– Kezeljük az alul hasznosított, barnamezős területeket is, ezekben Eger kiemelkedően gazdag, ilyen például a volt laktanya épülete is. Az új építési törvény már az országgyűlés előtt van, a jövőben a zöldmezős beruházásoknak komoly feltételrendszere lesz, a barnamezős beruházások szorgalmazása viszont felerősödhet. Egernek ez jelentős tartalékot ad, kevés településnek van ekkora barnamezős területe. Az elkerülőt is kezeli a településterv, de a kisajátítási vonalak felrajzolását nem támogatta az Építési és Közlekedési Minisztérium addig, míg nem rendelkezik tervekkel az út, mint ismert Lázár János a külső nyomvonal megvalósításáról beszélt Egerben egy lakossági fórumon korábban – részletezte.

Portálunk kérdésére beszélt a belvárosi parkolás kérdéséről is. Egerben komoly probléma a parkolás, az új társasházak létesítése esetében is. Ilyen problémáról írtunk már a belvárossal és az Almagyar-dombbal kapcsolatban is. A kicsi, pár száz négyzetméteres telkekre a társasházak beruházója/kivitelezője minél több lakást igyekszik tervezni, hiszen azok eladásából származik érdeke és haszna. Csakhogy mára minden családban gyakori, hogy több autót is fenntartanak, s a parkolóhelyek számának növelésével érhető el csak az, hogy ne az utcán álljanak meg. A hivatal építész irodája, Kacsó János főépítész korábban azt mondta portálunknak, ideális lenne a lakásokhoz tartozó parkolók számát kettőre növelni, ám az országos szabályozás ezt nem teszi lehetővé.

– Próbáltunk a parkolók méretén variálni emiatt, megszabni, hogy legalább mekkorának kell lenni egy parkolóhelynek. Mindazonáltal sikerült lakásszám csökkenést elérnünk. Van olyan példa, hogy egy adott telken a korábbi szabályozás 12 lakást tett volna lehetővé, az új tervben viszont már a módosításoknak köszönhetően ez csak 8, hiszen a lakásokhoz tartozó zöldfelületek nagyságát is szabályoztuk – magyarázta. Kacsó János kitért arra is, hogy ez nem csak a zsúfoltság illetve a parkolóhely hiány kezelése miatt fontos.

– Egyéb problémákat is jelent a beépítettség növekedése, különösen Eger földrajzi adottságaival együtt. A város a kapacitásának határait elérte. Ha épül egy új társasház ahol a telek nagy része le van burkolva, akkor ott már jóval kevésbé vagy nem nyeli el a csapadékot a föld, az a csapadékcsatornába kerül aminek átmérője viszont nem növelhető – hangsúlyozta. Mint ismert, s arról rendszeresen beszámoltunk, nagyobb esőzések idején Egerben gyakori, hogy a völgyben elhelyezkedő belvárosban a csatornafedeleken bugyog fel a dombokról lezúduló víz, a Hajdúhegyen például heves esőzésekkor le sem vezeti a vizet a csatorna.

– Klímavédelmi megfontolásból is fontos a zöldfelületek megtartása, hiszen a nyári forróság ellen a leburkolt udvarokon semmi nem véd. Nyilván ilyenkor klímákkal igyekeznek tenni a meleg ellen, ami pedig növekvő energiafelhasználáshoz vezet, nem fenntartható. Ráadásul Eger történelmi belvárosában városképi probléma is a kültéri klímaegységek jelenléte a házfalakon – tette hozzá Kacsó János. A tervezők és a főépítész elmondta, kérdés, mennyire tartják majd be az új szabályokat az építtetők és a helyiek, de Kacsó János azt mondta, bízik benne, hogy az érett gondolkodású egriek jól fogjak használni.

A településtervvel kapcsolatban felmerülő kérdések, észrevételek írásos formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjának címezve (3300 Eger, Dobó tér 2.) vagy elektronikusan a [email protected] email címre is eljuttathatók december 1-ig. Eddig tart a véleményezési szakasz.